Sono 125 i nuovi casi di nuova positività al covid19 nell’isola nelle ultime 24 ore. Attualmente ci sono complessivamente 2461 positivi attivi di cui 253 ricoverati in ospedale, 16 dei quali in terapia intensiva (dato identico a ieri) e 237 in regime di ricovero ordinario (sette più di ieri); 2.208 si trovano in isolamento domiciliare, per un totale di 6.234 casi dall’inizio dell’epidemia. I tamponi eseguiti sono 5.169 confermando il trend in crescita dei test. Dei nuovi contagi di oggi 2 sono migranti ospiti all’hotspot di Lampedusa

Anche oggi si registra una nuova vittima che porta a 304 i decessi dall’inizio dell’epidemia nell’isola. Si tratta di un uomo di Trapani.

Sul fronte della distribuzione fra province il Palermitano resta il territorio più colpito con 56 nuovi casi (2 sono migranti dell’hotspot di Lampedusa), seguono Catania con 31 casi e Trapani con 17. Poi ci sono 6 casi a Messina, 5 ciascuno a Caltanissetta e ad Agrigento, 3 a Siracusa e 2 a Enna. I guariti di oggi sono 75

Resta il Palermitano il fronte caldo dei contagi. Nella giornata di oggi si registrano ancora sili chiusi per precauzione dopo un caso di positività, ma anche ben 8 npaesi del comprnsorio con le scuole chiuse in ogni ordine e grado. Sono le città in cui sono stati confermati alcuni piccoli focolai di Covid19 ad aver subito il rinvio dell’apertura delle scuole.

In provincia di Palermo sono 9 in tutto gli enti comunali che hanno deciso per il rinvio. Il primo Comune è stato Corleone dove ci sono al momento 12 persone positive al Covid. Il sindaco ha deciso da una settimana di procrastinare l’apertura delle aule fino a quando non saranno completati i tamponi su alcuni studenti che hanno partecipato a dei matrimoni in cui erano presenti delle persone poi risultate positive. Fermi agli spostamenti degli alunni pendolari verso Bisacquino, Prizzi e Marineo. Dove rimane chiusa la succursale del Don Colletto.

In realtà un contagio si è registratoa nche in un liceo catanese e una intera classe è in quarantena. Ma a preoccupare più di tutto resta la Missione Speranza e Carità di Palermo