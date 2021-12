Sono 2.078 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 41.651 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 1.410. Il tasso di positività sale al 5% ieri era al 4%.

Il paragone con il reso d’Italia

L’isola è all’ottavo posto per contagi, al primo posto c’è la Lombardia con 12.913 casi, al secondo posto il Veneto con 5.023 casi, al terzo il Piemonte con 4.304 casi, al quarto la Campania con 3.599 casi, al quinto posto il Lazio con 3.006 casi, al sesto l’Emilia Romagna con 2.860 casi, al settimo posto la Toscana con 2.780 casi.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Gli attuali positivi sono 23.635 con un aumento di 1.231 casi. I guariti sono 832 mentre le vittime sono 15 e portano il totale dei decessi a 7.396.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero sono 644 ricoverati, con 10 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 76, 3 casi in più rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 410 casi, Catania 432, Messina 393, Siracusa 131, Ragusa 100, Trapani 121, Caltanissetta 176, Agrigento 268, Enna, 47.

La nuova ordinanza anti contagio Covid19 Sicilia

Covid19 Sicilia, torna la zona arancione in altre sei comuni dell’isola che si aggiungono ai 5 già con restrizioni a Natale.

Comuni di Butera (in provincia di Caltanissetta), Barcellona Pozzo di Gotto, Fiumedinisi, Gualtieri Sicaminò, Milazzo e San Filippo del Mela (in provincia di Messina), da venerdì 24 dicembre a venerdì 31 dicembre (compreso) saranno in “zona arancione”. Lo prevede l’ordinanza appena firmata dal presidente della Regione Nello Musumeci, su proposta del dipartimento regionale Asoe.

I comuni già con restrizioni fino al 27 dicembre

Le misure restrittive antiCovid sono attualmente in vigore (fino al 27 dicembre) anche a Castrofilippo (Agrigento), Marianopoli (Caltanissetta), Motta Sant’Anastasia (Catania), Terme Vigliatore e Scaletta Zanclea (Messina).

Le regole anti contagio

In questi comuni le restrizioni sono tante. tutte le regole anti contagio sono contenuta in un vadevecum riguardante proprio le zone arancioni