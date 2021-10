Sono 273 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 13.879 tamponi processati in Sicilia. L’incidenza sale al 2% ieri era all’1,8%. L’isola è al terzo posto nei contagi giornalieri, al primo c’è il Veneto con 342 casi al secondo la Lombardia con 306 nuovi positivi.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Gli attuali positivi sono 10.036 con una diminuzione di 617 casi. I guariti sono 878 mentre si registrano altre 12 vittime che portano il totale dei decessi a 6.909.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero sono adesso 379 i ricoverati, 8 in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 39, tre in meno rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 54 casi, Catania 99, Messina 30, Siracusa 31, Ragusa 3, Trapani 19, Caltanissetta 5, Agrigento 16, Enna 16.

Influenza: Pregliasco, il virus sta per alzare la cresta

Il caso di influenza segnalato in un bambino a Torino mostra “che il virus influenzale sta per alzare la cresta. Per ora si tratta dei primi casi sporadici, come sempre avveniva negli anni passati prima della pandemia in questo periodo, perché poi l’ondata influenzale dovrebbe iniziare tra fine novembre e inizio dicembre”. A spiegarlo all’ANSA è il virologo dell’università Statale di Milano e direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi di Milano, Fabrizio Pregliasco. “Come ogni anno si comincia.

La sorveglianza Influnet è ormai rodata e vede l’invio dei primi campioni isolati sporadici”, continua. Secondo quanto ha appreso l’ANSA, oltre al campione isolato nel bambino ricoverato all’ospedale Regina Margherita di Torino, all’Istituto superiore di sanità (Iss) ne è stato inviato anche un altro da Milano.

Le analisi di laboratorio confermeranno nei prossimi giorni se e che tipo di virus influenzale si tratta. “L’anno scorso non c’era stato nessun isolamento in questo periodo – prosegue Pregliasco – e questi primi casi confermano i nostri timori, cioè che il virus influenzale sta per alzare la cresta. E’ nei tempi giusti rispetto al suo sviluppo. Questo inverno sarà la nostra ultima battaglia con la pandemia perché siamo in una fase di riduzione dell’epidemia”. Ma nelle prossime settimane e mesi, conclude Pregliasco, “gli sbalzi termici, la maggior quantità di tempo passata al chiuso, la riapertura delle attività lavorative e delle scuole sono tutti elementi di rischio per i contagi influenzali. Bisognerà vedere come influiranno l’uso delle mascherine e l’igiene delle mani”.