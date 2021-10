Sono 283 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 17.122 tamponi processati in Sicilia. L’incidenza scende al 1,6% ieri era al 3,1%. L’isola è al terzo posto ai contagi giornalieri, al primo c’è il Veneto con 350 nuovi positivi al secondo la Lombardia con 284 casi.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Gli attuali positivi sono 10.965 con una diminuzione di 233 casi. I guariti sono 507 mentre si registrano altre 9 vittime che portano il totale dei decessi a 6.889. Le nove vittime sono dei giorni precedenti.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero sono adesso 390 i ricoverati, 15 in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 42, due in più rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 55 casi, Catania 120, Messina 6, Siracusa 38, Ragusa 20, Trapani 9, Caltanissetta 13, Agrigento 14, Enna 8.

La Sicilia zona bianca

Il 30 agosto scattò la zona gialla

Dopo 40 giorni la Sicilia torna in zona bianca. Scatta da oggi il primo week end senza limitazioni.

Il 30 agosto quando scattò la restrizione i positivi erano oltre 1500 in un solo giorno, ieri 469 anche se oltre un centinaio erano delle scorse settimane. Sono i dati ospedalieri dimezzati che hanno portato al nuovo provvedimento che lo stesso assessore alla Salute Ruggero Razza ha sottolineato che “non è un liberi tutti”. Da oggi niente mascherina all’aperto e non ci saranno più limitazioni per i posti a sedere dei commensali nei ristoranti.

Da lunedì 11 nuove riaperture in tutta il paese

Da lunedì, con le nuove regole nazionali, si torna a ballare in discoteca, a si potrà entrare nei musei, cinema e teatri senza limiti di visitatori. In discoteca al chiuso la capienza sarà al 50% mentre all’aperto al 75%. I clienti dovranno avere il green pass e indossare la mascherina che potrà essere tolta quando si balla. I titolare che non rispettano le norme rischiano una chiusura di 10 giorni. Negli stadi la capienza sale al 75 per cento anche qui servirà sempre il green pass.