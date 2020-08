Ecco il report di oggi dei casi nella regione

Sono 35 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Fra questi non ci sono migranti anche se l’assessorato alla sanità sta eseguendo verifiche su 38 migranti a Lampedusa. Casi che portano a 911 gli attuali positivi totali nell’isola. Sono stati eseguiti 2146 i nuovi tamponi. Resta fermo a 286 il totale delle vittime di questa epidemia nell’isola. Sono 6 i pazienti guariti. La divisione fra le province mostra 8 casi a Catania, 13 casi a Ragusa. Ci sono 8 casi a Messina, poi 4 casi a Palermo e 2 a Siracusa.

Intanto è bagarre politica sull’ordinanza del Presidente della regione Nello Musumeci che dispone lo sgombero degli gotspot siciliani entro 24 ore quindi entro domani.

“La Sicilia non può continuare a subire questa invasione di migranti. Tra poche ore sarà sul mio tavolo l’ordinanza con cui dispongo lo sgombero di tutti gli Hotspot e dei Centri di accoglienza esistenti. Si attivi un ponte-aereo immediatamente e si liberi la Sicilia da queste vergognose strutture, iniziando da Lampedusa. Le regole europee e nazionali sono state stracciate” ha detto Musumeci spiegando il proprio provvedimento “L’Europa fa finta di niente e il governo nazionale ha deciso -malgrado i nostri appelli- di non attuare i decreti vigenti e di non chiudere i porti, come invece ha fatto lo scorso anno con il decreto interministeriale Interno-Difesa-Trasporti. C’è una colpevole sottovalutazione del fenomeno senza precedenti. E non capiscono quanto stia crescendo la tensione. Vogliono far diventare razzisti i siciliani, che sono il popolo più accogliente di tutto il mondo?”

Ma per il Viminale l’ordinanza di Musumeci nonn ha alcun effetto ed è da considerare nulla perchè la competenza è statale e non c’è akcuna possibiolità che venga applicata. unos contro istituzionale ai massimi livelli quello che si profila su un tema caldo e delicato come questo