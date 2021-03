Covid19 Sicilia, 478 nuovi contagi e riprende la salita dei positivi totali

Manlio Viola

01/03/2021

Sono 478 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 20.864 tamponi processati con una incidenza di positivi di quasi il 2,3%, in risalita dopo la costante discesa degli ultimi giorni. La regione è nona nel contagio giornaliero di oggi. Nella giornata la Sicilia ha il maggior numero di tamponi eseguiti fra le regioni italiane dato dalla somma fra molecolari e antigenici Le vittime e i nuovi contagi Le vittime sono state 18 nelle ultime 24 ore, tre in meno di ieri e portano il totale a 4.156. Il totale degli attualmente positivi torna a risalire ed è 26.181, con, per il secondo giorno di fila, un incremento in questo caso di 199 rispetto a ieri. I guariti sono solo 261 ed è questo a causare la nuova crescita tendenziale di attuali positivi da 48 ore. La situazione nelle singole province La distribuzione nelle province vede Palermo con 183 casi, Catania 122, Messina 58, Siracusa 48, Ragusa 26, Caltanissetta 17, Trapani 15, Enna 7, Agrigento 2. La situazione negli ospedali Negli ospedali i ricoverati sono 858 esattamente come ieri ma tornano a diminuire quelli in terapia intensiva dove adesso sono 132, ancora uno in meno rispetto a ieri. La risalita del contagio su base settimanale Piccoli segnali di risalita del contagio da Covid19 in Sicilia nel corso della settimana appena conclusa. Anche se la situazione appare contenuta e sotto controllo il contagio è ripreso e mostra dati leggermente più alti rispetto alla settimana precedente quando la Sicilia si avvicinava alla zona bianca (dato mai raggiunto comunque). Lontani dalla zona bianca La zona bianca appare ancora piuttosto lontana e non solo per la circolazione delle varianti. L’analisi dei dati e dell’andamento settimanale è dell’ufficio statistica del Comune di Palermo che rileva come nel corso di una settimana i nuovi positivi siano 3568. Un dato che, a prescindere dai conti fatti dal Comune di Palermo, dimostra che non ci sono ancora i numeri da zona bianca visto che a fronte della popolazione siciliana bisognerebbe stare al di sotto dei 2438 casi in una settimana (la popolazione residente in base agli ultimi dati ufficiali è pari a 4 milioni e 875mila 290 persone al 31 dicembre 2019). I dati settimanali fino a domenica 28 Nel dettaglio i dati di andamento dell’epidemia in Sicilia nella settimana appena conclusa mostrano che i nuovi positivi in Sicilia sono stati 3568, il 9,9% in più rispetto alla settimana precedente, quando si era registrata una diminuzione del 22,5%. I tamponi (molecolari, in questa analisi non vengono presi in considerazione gli altri test) positivi sono pari al 10,3% delle persone testate, in aumento rispetto al 9,1% della settimana precedente.

