Sono 5.504 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 37.623 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 5.594. Il tasso di positività scende al 14,6% ieri era al 15,8%.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

L’isola è al quarto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 248.459 con un decremento di 1.637 casi. I guariti sono 7.257 mentre le vittime sono 36 e portano il totale dei decessi a 9.253.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero sono 1.288 ricoverati, con 9 casi in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 99, due in più rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

Questi i dati del contagio nelle singole province Palermo con 1144. casi, Catania 1.196, Messina 1.175, Siracusa 623, Trapani 345, Ragusa 419, Caltanissetta 304, Agrigento 358, Enna 92.

Covid: Iss, calo casi, ricoveri e intensive in ultimi 15 giorni

“Nel corso delle ultime settimane è stata registrata una diminuzione del numero dei casi segnalati, delle ospedalizzazioni e dei ricoveri in terapia intensiva”. Lo ribadisce l’Istituto superiore di sanità (Iss) nel suo rapporto esteso che accompagna il monitoraggio settimanale. In leggero aumento nell’ultima settimana la percentuale di casi segnalati con stato clinico iniziale asintomatico, pari circa al 73%, rileva l’Iss mentre l’età mediana dei soggetti segnalati negli ultimi 14 giorni è pari a 37 anni, stabile rispetto alla scorsa settimana.

Iss, incidenza 0-19 anni più alta rispetto altre età ma cala

Nell’ultima settimana il tasso di incidenza risulta superiore ai 1.000 casi per 100.000 abitanti tra 0-9 e 10-19 anni mentre in tutte le altre fasce d’età risulta compreso fra 250 e 1.000. Questo quanto emerge dal rapporto esteso dell’Iss sottolineando però la decrescita dell’incidenza a 14 giorni in tutte le fasce, con una maggiore riduzione tra 0 e 19 anni. Complessivamente il tasso di incidenza a 7 giorni dei casi segnalati e dei ricoveri in tutte le fasce di età risulta in diminuzione da due settimane.

Covid: capienze impianti sport a 75% all’aperto

La regola della capienza del 75% all’aperto e del 60% al chiuso si applica sull’intero territorio nazionale a prescindere dalla colorazione della zona. Lo chiarisce il Dipartimento per lo sport dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge 18 febbraio 2022 e secondo cui l’accesso a piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive per le attività che si svolgono al chiuso e all’aperto, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità è consentito alle persone in possesso della certificazione verde “rafforzata”, a prescindere dalla colorazione delle regioni, nelle modalità e con le limitazioni eventualmente previste per la zona bianca. Sono compresi anche gli impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici.