Sono 7.369 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 46.187 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 7.100. Il tasso di positività sale al 15,9% al ieri era al 15,5%.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

L’isola è al nono posto per contagi. Gli attuali positivi sono 237.407 con un aumento di 5.691 casi. I guariti sono 1.939 mentre le vittime sono 47 e portano il totale dei decessi a 8.471.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero sono 1.620 ricoverati, con 19 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 144, un caso in meno rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 1.602 casi, Catania 1.513, Messina 1.047, Siracusa 820, Trapani 644, Ragusa 791, Caltanissetta 577, Agrigento 530, Enna, 153.

La nuova truffa tentata alle farmacie

Gli agenti di polizia della questura di Palermo stanno indagando su un nuovo stratagemma per ottenere il green pass senza vaccinarsi. E’ quanto hanno denunciato i titolari di una farmacia palermitana nel quartiere al Villaggio Santa Rosalia impegnati in questi mesi ad eseguire vaccini e tamponi.

Una coppa si è presentata nel gazebo per eseguire i tamponi. I due sapevano già di essere positivi. Non sarebbero potuti uscire, ma hanno rischiato per garantire il lascia passare ad un’altra coppia che non aveva alcuna intenzione di vaccinarsi.

I due positivi si sono presentati con i documenti della coppia che erano negativi e non aveva alcuna intenzione di vaccinarsi. Un escamotage con il solo obiettivo di non inocularsi la dose del siero.

Risultati positivi solo sulla carta sarebbero finiti in quarantena. Una volta concluso il periodo di isolamento si sarebbero presentati in un’altra farmacia certi di essere ormai negativi e in questo modo si sarebbero garantiti il green pass per sei mesi. I farmacisti non sono caduti nella truffa e hanno denunciato tutto in questura.

Indagini della Digos

Le indagini sono condotte dalla Digos che in questi mesi ha già scoperto e arrestato infermiere che facevano finta di vaccinare i pazienti nell’hub della Fiera del Mediterraneo.

Adesso i controlli vanno avanti anche sugli esami eseguiti dalle farmacie per accertare che tutti i professionisti seguano l’esempio dei dottori che non abboccato alla truffa e hanno denunciato subito alla polizia.