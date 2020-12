Il bollettino del 17 dicembre

Sono 731 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 8.109 tamponi eseguiti. I decessi sono 22, che portano il totale a 2.109.

Con i nuovi casi sono a 33.865 gli attuali positivi, con un decremento di 823 casi rispetto a ieri. Di questi sono ricoverati 1.273 siciliani, 37 in meno rispetto al dato complessivo di ieri; 1091 dei quali in regime ordinario 40 in meno rispetto a ieri; 182 in terapia intensiva 3 in più sempre rispetto a ieri con 19 nuovi ingressi a fronte di 16 dimissioni.

I guariti sono 1.532. Sul fronte della distribuzione fra province nell’isola Catania 356, Palermo 116, Messina 89, Ragusa 41, Siracusa 41, Trapani 29, Agrigento 27, Enna 17,Caltanissetta 15.

E intanto c’è ancora chi non ha compreso la gravitàd ella malattia e continua ad organizzare feste. E’ accaduto a Vittoria, nel Ragusano, dove un compleanno si è trasformato in occasione di contagio per 8 invitati ed ora le attenzioni dell’autorità sanitaria sono per i familiari e le altre persone con cui i ragazzi sono entrati in contatto. Secondo una prima ricostruzione, sette di loro erano stati invitati in casa di una compagna che aveva così festeggiato i suoi 18 anni. Alla fine tutti hanno dormito nello stesso appartamento. Qualche giorno dopo uno di loro è stato colto dai sintomi del contagio: l’esame del tampone rapido ha dato per tutti un risultato positivo ed ora sono in quarantena.

A Siracusa, invece, un istituto comprensivo, il Lombardo Radice, è stato chiuso per sanificazione dopo la scoperta di un contagio. La comunicazione alle famiglie degli alunni relativa alla chiusura del plesso centrale di via Archia è arrivata dalla dirigente scolastica. Contestualmente, si sta provando, come accade in questi casi, a verificare l’ampiezza della diffusione del virus ma questo lo si saprà non appena saranno conclusi i test sulle persone entrate in contatto con la persona risultata positiva al Covid19.

Nella giornata di ieri, ad Augusta, si è scoperto l’esistenza di un focolaio in una casa di riposo dove sono 25 le persone contagiate ma il rischio che il numero possa crescere nelle prossime ore è alto. A Siracusa, invece, sono fino ad ora 4 gli impiegati dell’Ufficio tributi positivi al Covid19.