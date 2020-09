Sono 77 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Sale a 105 il totale delle persone ricoverate e a 15 il numero di quelle che necessitano di cure in terapia intensiva con una crescita di due ricoveri

Nel complesso salgono a 1527 gli attuali positivi attivi nell’isola, 1407 dei quali in regime di isolamento domiciliare.

Sul fronte provinciale sono 17 i nuovi casi nel Palermitano, 15 nel Messinese, 14 in provincia di Catania, 10 a Trapani, 7 ad Agrigento, 6 a Ragusa e 2 ciascuno nelle province di Siracusa e Caltanissetta. Nel report dei contagi di oggi non ci sono migranti mentre sono 4 i guariti

Sono stati eseguiti un numero di tamponi leggermente inferiore rispetto a ieri, 4783 che portano il totale a oltre 385.000. Resta fermo a 289, per fortuna, il totale delle vittime dell’epidemia nell’isola.

Nelle ultime ore l’attenzione sui contagi si è spostata dalla Siciolia orientale a quella occidentale con una particolare preoccupazione su Palermo e Trapani. Nellemultime ore sonos tati denunciati nuovi casi a Bagheria e a Campofelice di Roccella oltre ad un positivo alla Clinica Candela che ha fatto bloccare ricoveri e attività ambulatoriali

Questa mattina la città si è svegliata con il nuovo palazzo di Giustizia parzialmente chiuso per sanificazione e controlli dopo che il presidente di una sezione della Corte d’Appello è risultato positivo al virus. Il magistrato sta bene, è asintomatico e si trova in quarantena a casa ma l’allarme ha causato il rinvio di tutte le udienze e certamente il problema non resterà isolato ad oggi. Continuano intanto i guai anche nella raccolta dell’immondizia. I contagi alla Rap sono saliti a 15 e le assenze nell’azienda rifiuti di Palermo rasentano il 40% della forza lavoro. da ieri a supporto è intervenuta una prima azienda privata con contratto di appalto ‘in emergenza e se ne cercano altre. E allarme anche a scuola, al liceo Danilo Dolci dove una bidella è risultata positiva al sierologico e adesso attende il tampone ma intanto sono stati sospesi i corsi di recupero in presenza, gli esami di riparazione e le lezioni potrebbero slittare nell’avvio. Si pensa alla didattica a distanza.