a dare la notizia il sindaco della cittadina

A Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo, è stato riscontrato un caso di positività al Covid19.

“Si tratta di una signora residente stagionale, – dice il sindaco Michela Taravella – che, rientrata da un viaggio all’estero, è stata sottoposta a tampone. Fin dal primo giorno di rientro la donna si è posta in isolamento, e segue in modo scrupoloso tutte le comunicazioni di rito con le strutture sanitarie di zona ed il COC comunale.

Si trova in condizioni generali di salute buone e sta affrontando la malattia con grande senso di responsabilità e attenzione.

La signora è costantemente monitorata dal medico di medicina generale e non desta alcuna preoccupazione.

Il virus è ancora attivo e purtroppo si sta diffondendo soprattutto nelle nostre zone – conclude il sindaco Taravella -. Invito, quindi, tutta la cittadinanza a tenere un comportamento responsabile e ad adottare ogni cautela per evitare la diffusione del contagio”.

I casi da Covid19 sono in aumento nel Palermitano. A destare apprensione la situazione di Bagheria, dove ci sono cinque casi di contagio ed un’intera famiglia positiva. Lo ha annunciato il sindaco Filippo Tripoli nel corso di una diretta facebook.

Il primo cittadino ha specificato che a Bagheria sono stati confermati due focolai. Un primo focolaio vede un cittadino positivo al Covid19, asintomatico. L’uomo si trova in quarantena domiciliare ed è seguito dalle autorità sanitarie.

Un secondo focolaio riguarda un intero nucleo familiare. Sono al momento 4 le persone positive, tra cui due ricoverate in ospedale e le altre due a casa, senza sintomi. In particolare c’è preoccupazione per le condizioni di salute di un membro della famiglia che, soffrendo di altre patologie pregresse, è al momento ricoverato in ospedale. Un altro componente della famiglia, ha riferito il sindaco bagherese, si trova ricoverato ma si attende il tampone per capire se si tratta di un caso di positività al Covid19. Le persone positive del secondo focolaio, dunque, potrebbero salire a cinque.