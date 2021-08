Sono 881 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 8.865 tamponi processati in Sicilia. L’incidenza sale ancora all’11% ieri era al 10%. L’isola resta al primo posto per nuovo contagio giornaliero.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Gli attuali positivi sono 18.733 con un aumento di altri 697 casi. I guariti sono 177 mentre nelle ultime 24 ore si registrano altre 7 vittime e il totale dei decessi sale a 6.148.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero sono adesso 654 i ricoverati, 48 in più rispetto al giorno precedente mentre in terapia intensiva sono 71 i ricoverati tre in più rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 184, Catania 181, Messina 95, Siracusa 82, Ragusa 261, Trapani 39, Caltanissetta 4, Agrigento 3, Enna 32.

Restano Sardegna e Sicilia le due regioni con il tasso di occupazione delle terapie intensive più alto in Italia, anche se stabile, rispettivamente al 10% e al 9%. Sul limitare quindi della soglia massima prevista dai nuovi parametri. È quanto risulta dai dati Agenas aggiornati a ieri.

I dati Agenas

Le due regioni hanno anche l’incidenza più alta in Italia pari al 147,93 e 140,16 per 100mila abitanti. Per quanto riguarda i reparti ordinari è ancora la Sicilia ad avere la percentuale più alta, e sulla soglia massima, con il 15% seguita dalla Calabria con il 13%, dalla Basilicata con il 9% e dalla Sardegna con l’8%.In rialzo la Toscana a 6% (+1%).

946 nuovi positivi, 4 morti: Sicilia al 1° posto per contagi

Sono 946 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore i Sicilia a fronte di 8.865 tamponi processati. L’incidenza sale al 10% ieri era al 5,4%. L’isola resta al primo posto per nuovo contagio giornaliero. Gli attuali positivi sono 18.036 con un aumento di altri 549 casi. I guariti sono 393 mentre nelle ultime 24 ore si registrano altre 4 vittime e il totale dei decessi sale a 6.141. Sul fronte ospedaliero sono adesso 606 i ricoverati, 9 in più rispetto al giorno precedente mentre in terapia intensiva sono 68 i ricoverati tre in più rispetto a ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 192, Catania 183, Messina 8, Siracusa 98, Ragusa 146, Trapani 108, Caltanissetta 115, Agrigento 71, Enna 25.

In aeroporto Palermo tamponi solo a chi ha Green pass

Il commissario per l’emergenza covid a Palermo, Renato Costa, ha comunicato alla Gesap, ente di gestione dell’aeroporto palermitano, che dopo l’ordinanza del presidente della Regione siciliana, i tamponi nello scalo saranno eseguiti solo a chi ha il Green pass. La decisione vale da oggi. Chi non ha il certificato verde e deve partire per un Paese estero deve quindi presentarsi con un certificato di tampone già effettuato altrove.