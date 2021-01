Sono 1439 i nuovi positivi in Sicilia

Catania in testa al contagio

Solo 431 i guariti

Oltre 44mila tamponi ma da tre giorni inseriti nel contegio anche i test rapidi

Sono 1.439 i nuovi positivi al Covid in Sicilia su 44.527 tamponi. Le vittime sono state 35 nelle ultime 24 ore che portano a 2989 deceduti dall’inizio della pandemia. I positivi sono 46.425 con un aumento di 973 casi.

Negli ospedali i ricoveri sono 1.630, 12 in più rispetto a ieri, dei quali 208 in terapia intensiva, 4 in meno rispetto a ieri. I guariti sono 431. La distribuzione nelle province vede Catania con 443, Palermo 388, Messina 245, Siracusa 192, Caltanissetta 59, Ragusa 53, Trapani 44, Agrigento 22, Enna 5,.

Intanto scoppiano altri possibili focolai. Possibile focolaio a Roccamena di Coronavirus. Nel piccolo centro del Palermitano (poco più di mille abitanti) sono nove i positivi al tampone ma almeno un centinaio le persone finite in isolamento.

Tra i contagiati c’è anche il medico di base del paese, il sindaco Giuseppe Palmeri ha disposto la chiusura delle scuole.

“Purtroppo salgono a 9 i contagi da Covid19 nel nostro comune – scrive su Facebook il primo cittadino -. Tra questi, anche il nostro medico di base. La rete dei contatti con i positivi è molto vasta e sta diventando complicata la tracciabilità. Pertanto da sindaco vi chiedo, con il cuore in mano, di segnalare alle autorità preposte se avete avuto o se siete a conoscenza di eventuali contatti con i soggetti positivi a tutela e per il bene di tutta la comunità”.

Allarme anche ad Avola per lo scoppio di un focolaio in una casa di riposo, situata all’ingresso del Comune del Siracusano. Una notizia che trova conferma nelle forze dell’ordine ma è ancora imprecisato il numero delle persone rimaste positive al Covid19, fatto sta che le autorità sanitarie sono al lavoro per risalire all’origine del contagio e bloccare la diffusione dell’epidemia. Avviati i controlli sulle altre persone con cui i malato hanno avuto dei contatti.

E’ sempre pesante la situazione ad Avola, il Comune con un numero di positivi tra i più alti, in rapporto al numero degli abitanti. Proprio ieri, il sindaco, Luca Cannata, dopo un consulto con la direzione dell’Asp di Siracusa ha disposto la chiusura per un periodo di 10 giorni delle scuole di ogni ordine e grado, a causa dell’aumento esponenziale del contagio. Nei giorni scorsi, un focolaio si è registrato in una altra casa di riposo, ma a Siracusa, in viale Epipolinella zona nord del capoluogo: in questo caso, i positivi al Covid19 sono una ventina.