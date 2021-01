il quarto comune del siracusano che adotta la dad per tutti gli istituti

Ha deciso lo stesso di chiudere le scuole il sindaco di Portopalo di Capo Passero, Gaetano Montoneri, nonostante il suo Comune, a sud di Siracusa, sia quasi un Covid free. Di positivi ce ne sono solo 3 ma il primo cittadino ha soprattutto paura dei docenti che insegnano negli istituti del piccolo borgo marinaro. “Tanti professori provengono da altri Comuni -dice il sindaco di Portopalo che hanno un tasso di contagiati elevato, per cui temo per la salute dei bambini della nostra comunità. In ogni caso, la chiusura varrà fino a venerdì prossimo”.

“E’ vero, abbiamo tre positivi, ma ci sono altre tre persone in quarantena, temo, comunque, che i contagi saliranno” spiega a BlogSicilia il sindaco.

Le scuole

Gli istituti chiusi sono quelli ricavati nei plessi di via Isonzo-via Carlo Alberto (materna ed elementare) e di via Tonnara (media). “Nel corso della settimana verrà organizzato un meeting al quale saranno invitati i rappresentanti dei genitori della scuola elementare e media, la dirigente scolastica Liliana Lucenti e l’Asp affinché si possa discutere e decidere sulla possibile riapertura/persistente chiusura a partire dal 25 Gennaio” spiegano il sindaco e l’assessore alla Pubblica istruzione, Giuseppina Caschetto.

Gli altri Comuni

Gli altri Comuni che hanno già chiuso tutte le scuole sono Carlentini, Avola e Priolo Gargallo. In quest’ultimo centro, “sospensione delle attività didattiche e scolastiche in presenza fino al 30 gennaio” spiega il sindaco Pippo Gianni.

“L’orario – spiega il dirigente del Comune di Priolo, Enzo Lonero – proseguirà secondo lo schema consolidato, per tutti gli studenti che in queste settimane hanno già avviato la Dad. Anche per i piccoli della scuola dell’infanzia, ci stiamo raccordando per provare ad attivare questo tipo di percorso. Io e tutti i docenti – ha proseguito Lonero – siamo a disposizione dei genitori e degli studenti per qualsiasi chiarimento, anche attraverso i presidenti dei due Consigli di istituto e tramite i rappresentanti dei genitori”.

“Il Municipio – ha fatto sapere il primo cittadino, Pippo Gianni – è stato nuovamente sanificato e resterà aperto al pubblico; gli uffici riceveranno solo tramite appuntamento e prima di entrare tutti gli utenti saranno sottoposti a misurazione della temperatura. I cittadini e il personale dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina”.

Gli uffici riceveranno dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e nei pomeriggi – di martedì e giovedì, dalle 15:00

alle 17:30; ci si potrà prenotare attraverso i numeri telefonici pubblicati sul sito del Comune”.

Infine, il sindaco ha lanciato un appello alla città, invitando tutti gli abitanti ad usare i servizi online o di comunicare con la posta elettronica.