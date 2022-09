Sono 1.059 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 10.674 tamponi processati. Ieri i positivi erano 1477. Il tasso di positività è al 10% circa, in diminuzione rispetto all’11,9% di ieri.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

La Sicilia è al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 21.376 con una diminuzione di 620 casi. I nuovi guariti sono 1.677, con due decessi, con il numero totale delle vittime che sale a 12.182.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 230, sette in più di ieri, e in terapia intensiva sono 16, uguale al giorno prima.

La situazione nelle singole province

A livello provinciale si registrano a Palermo 234 casi, Catania 261, Messina 198, Siracusa 132, Trapani 81, Ragusa 55, Caltanissetta 32, Agrigento 55, Enna 11.

Covid In Italia: 21.190 casi, 46 morti. Tasso al 12,7%

Sono 21.190 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, contro i 28.395 di ieri ma soprattutto i 18.854 di mercoledì scorso.

I tamponi processati sono 166.500 (ieri 207.434) con un tasso di positività che dal 13,7% scende al 12,7%.

I decessi di oggi sono 46 (ieri 60), per un totale da inizio pandemia di 176.715. Le terapie intensive scendono di 4 unità (ieri -1) ed ora sono 146 con 9 ingressi del giorno; in calo anche i ricoveri ordinari, meno 79 (ieri +2), per un totale di 3.416. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Ema: “I contagi risaliranno”

Sul Covid-19 «i dati raccolti dall’Ecdc mostrano che nelle ultime settimane c’è stato un calo nei numeri totali di casi e decessi in Europa. In ogni caso, come approccio ottimale, dobbiamo prepararci a una nuova ondata di contagi in linea con i trend mostrati dal virus nei due anni precedenti».

Lo ha detto Marco Cavaleri, capo della strategia vaccinale dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema). «Omicron BA.5 è ancora dominante», ma dobbiamo sempre stare attenti ad altre varianti, come BA4.6 che si sta diffondendo velocemente” negli Usa ed è stata rilevata in Europa. «Ema monitora come variante di preoccupazione anche BA2.75»