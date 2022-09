Sono 779 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 8.047 tamponi processati. Ieri i positivi erano 853. Il tasso di positività è al 9,7%, in diminuzione rispetto all’11% di ieri.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

La Sicilia è all’ottavo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 22.450 in diminuzione di 187 casi. I nuovi guariti sono 965, una le vittima che portano numero totale delle vittime a 12.193.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 184, 3 in meno di ieri, e in terapia intensiva sono 12, lo stesso numero rispetto al giorno prima.

La situazione nelle singole province

A livello provinciale si registrano a Palermo 166 casi, Catania 176, Messina 153, Siracusa 117, Trapani 53, Ragusa 41, Caltanissetta 23, Agrigento 40, Enna 10.

Covid: in Italia 18.797 positivi, 13 le vittime. Tasso al 15,5%

Sono 18.797 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 22.265. Le vittime sono 13, in calo rispetto a ieri (43). Il tasso è al 15,5% (121.510 i tamponi), in aumento rispetto al 14,6% di ieri.

Il totale dei casi di Covid rilevati dall’inizio della pandemia in Italia è di 22.303.606. E’ quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Sono 125 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, uno in meno di ieri nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono 7. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 3.321, in aumento di 28 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 428.286, rispetto a ieri 5.287 in più. Dimessi e guariti sono 21.698.440 (+13.494) mentre il totale dei decessi dall’inizio della pandemia è di 176.880.

Rezza: “Fare richiami con i vaccini”

«Anche se la velocità della circolazione virale è ancora relativamente elevata i vaccini mostrano la loro capacità di proteggere dalle forme più gravi di malattia e dell’ospedalizzazione. Quindi è importante rinnovare la raccomandazione alle effettuazione delle dosi di richiamo con i vaccini adattati alle varianti circolanti». Lo afferma il direttore generale della Prevenzione al ministero della Salute, Gianni Rezza, in video di commento ai dati del Monitoraggio settimanale dell’Iss sull’andamento del Covid in Italia.