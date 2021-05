Due nuove “zone rosse” in Sicilia. L’aumento dei positivi farà scattare le restrizioni a Portopalo di Capo Passero, in provincia di Siracusa, e Santa Teresa di Riva, nel Messinese. Lo ha disposto il presidente della Regione Nello Musumeci, a seguito delle relazioni delle Asp territoriali e sentiti i rispettivi sindaci, con un’ordinanza che avrà efficacia da domenica 16 a mercoledì 26 maggio.

Vaccinazione di massa nei piccoli comuni

Aumentano, inoltre, i Comuni al di sotto dei mille abitanti, per i quali si sta predisponendo la vaccinazione di massa. Si procederà alla somministrazione di dosi per tutta la popolazione di età superiore ai 18 anni ad Acquaviva Platani, Buscemi, Gratteri, Raccuja e Ucria

Quasi raggiunti 50mila vaccini al giorno e arriva la zona gialla

“Due buone notizie, oggi, dal fronte della pandemia. Sui vaccini, al momento, si stanno superando i numeri di ieri e spero arriveremo a lambire le 50 mila somministrazioni. Ma, notizia forse più attesa, ci avviamo alla riclassificazione in “zona gialla”. Appunto, due buone notizie. Ma con esse due grandi responsabilità: proseguire con lo stesso ritmo sui vaccini e non disperdere i sacrifici che ci hanno portato a vedere drasticamente ridotti i contagi. Il virus c’è ancora e non possiamo abbassare la guardia” commenta il governatore Nello Musumeci

Il contagio oggi

Sono 573 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 22.269 tamponi processati, con una incidenza di quasi il 2,6%, in leggero calo rispetto a ieri. La Regione è oggi sesta per numero di contagi giornalieri.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Le vittime sono state 17 e portano il totale a 5.650. Il numero degli attuali positivi è di 18.009 con una diminuzione di 1156 casi. I guariti oggi sono 1712.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali i ricoverati sono 961, 46 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 120, 4 in meno rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

La distribuzione tra le province vede Catania 169 seguita da Palermo con 140, Messina 65, Siracusa 52, Trapani 25, Caltanissetta 43, Ragusa 36, Agrigento 32, Enna 11.