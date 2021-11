vaccinati il 104% dei residenti, un numero impossibile

E’ in Sicilia il Paese più vaccinato d’Italia e probabilmente d’Europa. Con una percentuale che sembra incredibile nel piccolo centro della provincia interna di Palermo risultano più vaccinati che residenti con una percentuale del 104% di vaccinati contro il Covid19. Si tratta di Palazzo Adriano

Il Guardian celebra il Paese siciliano

A raccontarlo con toni più che positivi, quasi celebrativi è, addirittura, il Guardian, E’ il sindaco del comune di 2100 abitanti fra le montagne di Palermo a spiegare, orgoglioso, questa anomalia rispondendo alla domande del giornalista del quotidiano inglese. “Sembra una statistica impossibile, ma qui sono state vaccinate anche persone che non sono ufficialmente residenti o provenienti dai villaggi vicini”, spiega Nicolò Granà.

Palazzo Adriano, per quanto piccolo e difficile da raggiungere, è un Paese noto alle cronache internazionali. Qui è stato girato il film “Nuovo Cinema Paradiso” che ha incoronato il regista siciliano Giuseppe Tornatore.

Un turbinio di inviti whatsapp al vaccino

Il sindaco e i suoi assessori hanno incoraggiato i concittadini, è stato creato un gruppo WhatsApp per rispondere alle domande. “Al centro vaccinale c’era un’aria di festa. La gente ha capito che il vaccino era uno scudo a protezione della comunità”, ha spiegato il sindaco. E poi sono tutti in qualche modo imparentati anche con i residenti dei centri vicini, da qui gli inviti a vaccinarsi a Palazzo Adriano ed il successo

Lieve ripresa dell’incremento vaccinale in tutta la Sicilia

Una nota positiva in un momento che fa registrare un progressivo aumento dell’adesione alla terza dose in tutta l’isola, in funzione anche dell’apertura al target in fascia 40-59 anni. I soggetti che finora hanno ricevuto una dose addizionale o booster sono 237.443.

Nella settimana in esame, nell’ultimo bollettino della Regione, si è registrato un incremento delle prime dosi pari al 5,12% rispetto alla settimana precedente.

Si prevede nel breve periodo un ulteriore aumento nella somministrazione delle terze dosi viste le misure varate dal Governo nazionale relativamente all’obbligo della terza dose anche per il comparto sicurezza e istruzione, oltre che al rafforzamento del “green pass” da vaccinazione.

Aumentano le vaccinazioni in farmacia

Intanto Federfarma diffonde i dati sulle vaccinazioni in farmacia nel Palermitano: aderenti alla campagna vaccinale 101 (61 Palermo e 40 provincia); farmacie che hanno effettivamente iniziato le somministrazioni: totale 72 (48 Palermo e 24 provincia); dosi inoculate in questa settimana: totale 1.914 (1.518 Palermo e 396 provincia). Dosi inoculate totali dall’inizio della campagna vaccinale ai primi di settembre: 15.654 (11.862 Palermo e 3.792 provincia)

La situazione dei vaccinati ad oggi

In Sicilia i vaccinati con almeno una dose si attestano all’82,01% del target regionale. Gli immunizzati si attestano al 79,53%. Il 17,99% del target rimane ancora da vaccinare.