A Palermo

Riaprono altri tre asili comunali che erano stati chiusi nei giorni scorsi in via precauzionale per casi o sospetti casi Covid di genitori o dipendenti.

I locali del nido “Allodola”, in via dell’Allodola, a Falsomiele, e del “Tom & Jerry”, in via Leonardo da Vinci, sono stati sottoposti alla sanificazione straordinaria prevista dai protocolli.

In base a indicazioni fornite dall’Azienda sanitaria provinciale, il servizio potrà riprendere regolarmente in entrambe le strutture domani 29 settembre. Anche l’asilo “Braccio di Ferro”, all’Albergheria, sanificato nel corso delle prossime ore e, con il via libera dell’Asp, potrà tornare ad accogliere bambine e bambini mercoledì 30 settembre.

Il provvedimento è scattato in quest’ultima struttura perchè una dipendente ha reso noto di essere stata informata che ad un suo familiare era stato disposto dal medico di famiglia l’esecuzione del tampone a causa di uno stato febbrile. La dipendente dell’asilo nido ha quindi fatto rientro a casa, autorizzata dalla direzione.

Contemporaneamente sono scattate le misure di sicurezza previste dai protocolli. Il servizio è stato subito sospeso e sono stati avvertiti i genitori degli otto bambini presenti che si sono recati al nido di piazza delle Balate.

Per il plesso è stata quindi disposta la sanificazione straordinaria da parte del personale della Reset. Si attendono, adesso, ulteriori indicazioni da parte dell’Azienda sanitaria provinciale.

Oggi, invece, hanno riaperto sia i nidi “Melograno”, in via Monte San Calogero, e “Filastrocca”, in via Tembien, che la sezione di scuola dell’infanzia “Rosolino Pilo”, in via Augusto Elia.

“L’amministrazione comunale presta la massima attenzione alle esigenze di tutto il personale dei servizi educativi, che dal 7 settembre sta responsabilmente affrontando il delicato momento della riapertura in presenza, e ha il massimo rispetto sia per la loro sicurezza che per quella di bambine e bambini che le famiglie affidano ai nostri nidi e scuole dell’infanzia. Sui servizi temporaneamente sospesi in alcune strutture, a causa di positività o sospetti Covid-19 ai test sierologici segnalati da genitori o dipendenti, nessun pasticcio o mancanza. Secondo quanto prescritto dai protocolli, sono state o stanno per essere sottoposte alla necessaria sanificazione” aveva dichiarato nei giorni scorsi l’assessore alla Scuola del Comune di Palermo, Giovanna Marano.