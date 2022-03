I dati aggiornati al 20 marzo diffusi dalla Protezione Civile

Crescono ancora i casi settimanali di Covid19 in Sicilia. Lo si apprende da una nota diffusa dall’ufficio Statistica del Comune di Palermo. I dati sono aggiornati al 20 marzo e parlano di un nuovo aumento del numero dei nuovi positivi che la settimana scorsa erano tornati a crescere dopo quattro settimane.

Negli ospedali sono aumentati i ricoveri ordinari ma sono diminuite le persone in terapia intensiva e anche i nuovi ingressi in terapia intensiva.

Nuovi casi al +16%, incidenza tamponi sale al 20,9%

Nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono 48.851, il 16,0% in più rispetto alla settimana precedente. È cresciuto anche il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati, passato dal 18,9% al 20,9%.

Il numero degli attuali positivi è aumentato del 3,8%, passando da 228.192 a 236.862, 8.670 in più rispetto alla settimana precedente.

Isolamento domiciliare

Le persone in isolamento domiciliare sono 235.924, 8.627 in più rispetto alla settimana precedente.

I ricoveri ordinari ed in terapia intensiva

I ricoverati sono 938, di cui 60 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono aumentati di 43 unità (i ricoverati in terapia intensiva sono invece diminuiti di 6 unità). Nella settimana appena conclusa si sono registrati 27 nuovi ingressi in terapia intensiva (il 28,9% in meno rispetto ai 38 della settimana precedente).

Complessivamente, i ricoverati rappresentano lo 0,4% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva meno dello 0,1%).

Cresce il numero dei guariti

Il numero dei guariti (659.048) è cresciuto di 40.167 unità rispetto alla settimana precedente. La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari al 72,8% (72,2% domenica scorsa).

I deceduti

Il numero di persone decedute segnalato nella settimana è pari a 123 (3 in più rispetto alla settimana precedente). Complessivamente le persone decedute sono 9.860, e il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari all’1,1% (come la settimana scorsa).

Il confronto rispetto allo scorso anno

Rispetto alla corrispondente settimana di un anno fa, i nuovi positivi sono passati da 5.032 a 48.851 (+870,8%), i ricoverati da 876 a 938 (+7,1%), i ricoverati in terapia intensiva da 125 a 60 (-52,0%), i nuovi ingressi in terapia intensiva da 57 a 27 (-52,6%), i decessi da 86 a 123 (+43,0%).