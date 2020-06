il report ufficiale precedente risale alle 15 di venerdì

Torna il contagio da Covid19 in Sicilia, dopo due giorni con il segno zero accanto alla voce ‘positivi’ il fine settimana fa segnare un ritorno anche se in misura assolutamente contenuta e din linea con i bassi numeri della malattia riscontrata nell’isola.

Così il primo report della settimana rilasciato dalla Regione siciliana relativamente al contagio da Covid19 nell’Isola fornisce qualche numero diverso rispetto alla fine della settimana precedente.La Regione ha, infatti, deciso di contenere ai soli giorni di lunedì, mercoledì e venerdì i report ufficiali sul contagio sia sulla base dei dati che mostrano ormai pochissimi casi, sia, probabilmente, per favorire un ritorno anche psicologico alla normalità.

I dati confluiscono, comunque, regolarmente ogni giorno alla Protezione civile nazionale ed è dunque possibile conoscere l’andamento anche nelle giornate in cui non viene emanato il bollettino regionale. Tanto è vero che nel fine settimana si è appreso di un contagiato asintomatico soccorso per un infarto ma risultato positivo al tampone pre ricovero anche se è in cura proprio per l’infarto e non per il virus

Il bollettino emanato tre volte la settimana, comunque, fornisce anche altri dati per la comprensione del fenomeno sia sul fronte provinciale che sull’andamento delle guarigioni e del numero di positivi attuali in fase di ricovero o in isolamento e cura domiciliare

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, negli ultimi tre giorni (13-15 giugno) aggiornato alle ore 15 di oggi, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 180.327 (+4.094 rispetto a venerdì 12 giugno), su 150.982 persone: di queste sono risultate positive 3.458 (+3), mentre attualmente sono ancora contagiate 805 (-36), 2.373 sono guarite (+38) e 280 decedute (+1).

Degli attuali 805 positivi, 34 pazienti (-3) sono ricoverati – di cui 4 in terapia intensiva (+1) – mentre 771 (-33) sono in isolamento domiciliare.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 32 (0 ricoverati, 108 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 10 (2, 155, 11); Catania, 398 (11, 578, 101); Enna, 8 (0, 388, 29);

Messina, 119 (12, 387, 59); Palermo, 217 (9, 328, 38); Ragusa, 7 (0, 84, 7); Siracusa, 0 (0, 222, 29);

Trapani, 14 (0, 123, 5).

Singolare, invece, la vicenda di un positivo al virus che sarebbe dovuto rimanere in isolamento ad Arezzo ma che è stato sorpreso in giro per Palermo e passeggio. E’ stato identificato e denunciato dalla polizia