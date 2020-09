"Chiedo ai cittadini di non farsi prendere dal panico"

Torna la paura nell’ex zona rossa di Villafrati nel Palermitano. Bastano due positvi a far scattare il timore di un nuovo lockdown e, nonostante l’invito di ieri sera della Regione ad evitare chiusure indiscriminate, il sindaco chiude asilo e scuola materna da subito.

Sono, infatti, due i nuovi positivi al Covid19 accertati e 150 i tamponi disposti, in parte eseguiti e in parte da effettuare da parte dell’azienda sanitaria di Palermo.

A Villafrati (Pa) una delle prime zone rosse in Sicilia nel corso del primo lockdown l’amministrazione comunale torna ad occuparsi della presenza del virus nel territorio e lo fa con evidente paura delle conseguenze.

La prima volta il centro dell’epidemia era stata una delle diverse Rsa che si trovano in paese, Villa delle Palme, adesso la causa della infezione potrebbe essere un banchetto per un anniversario.

Tra gli ospiti qualcuno che lavora in una delle scuole del paese e un alunno. Il sindaco Francesco Agnello ha disposto la chiusura dell’asilo e della scuola materna. Scuola elementare e media restano aperte.

“Attendiamo l’esito dei 50 tamponi già eseguiti oggi e i 100 che saranno eseguiti domani – dice il sindaco – Solo dopo questi risultati prenderemo nuovi provvedimenti. Al momento chiedo a tutti di mantenere la calma e non farsi prendere dal panico. Abbiamo passato mesi pesanti e saremo in grado di gestire anche questa situazione”.

Intanto a Palermo al situazione non è certo rosea. Altri tre asili di Palermo vengono chiusi per casi di Covid19. Questa mattina è stato chiuso l’asilo comunale “Tom & Jerry” di via Leonardo da Vinci dopo che un dipendente amministrativo della struttura ha comunicato di essere risultato positivo al test sierologico.

Il servizio educativo è sospeso e il nido comunale è stato chiuso in via precauzionale. I genitori sono stati avvertiti perché potessero prendere in custodia prima della fine dell’orario regolare i bambini presenti all’interno della struttura. Il personale dell’asilo da questo momento è in smart working e si attende che l’Asp attivi i controlli previsti dai protocolli anti-Covid. Nello stesso tempo è stata inviata richiesta alla Reset per la procedura di sanificazione straordinaria.

Lunedì, comunque, riapriranno altre tre strutture chiuse in via precauzionale nei giorni scorsi.

Negli asili nido Melograno e Filastrocca e alla sezione di scuola dell’infanzia Rosolino Pilo, chiuse nei giorni scorsi per sospetti Covid, è stata effettuata la sanificazione straordinaria prevista.