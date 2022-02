Costa annuncia che il servizio sarà mantenuto nei prossimi giorni

Buona affluenza per la prima giornata di vaccini all’aeroporto internazionale di Palermo Falcone Borsellino. È operativa da oggi la postazione vaccinale all’area check-in C della sala arrivi.

Tra stamattina e oggi pomeriggio un’équipe di medici, infermieri e personale amministrativo della Fiera del Mediterraneo ha eseguito somministrazioni di vaccino anti-Covid a un’utenza varia: lavoratori dell’aerostazione, residenti nei paesi vicini come Carini e Cinisi, ma anche viaggiatori.

Costa “Nostra presenza in aeroporto è funzionale”

“Tra loro anche una giovane donna rimasta bloccata in aeroporto perché non aveva il green pass, né i soldi per fare il tampone, che ai non vaccinati viene eseguito a pagamento. Si è vaccinata e in questo modo ha potuto fare il tampone e ottenere un green pass base per il viaggio di ritorno – dichiara il commissario Covid della Città metropolitana di Palermo, Renato Costa –. La nostra presenza in aeroporto, con un doppio presidio sanitario per tamponi e vaccini, è funzionale nella misura in cui, come dimostra l’esperienza di questa persona, riusciamo a risolvere problematiche di utenti che, altrimenti, avrebbero avuto difficoltà a viaggiare”.

Iniziativa verrà prorogata

L’iniziativa era stata pensata per il 17 e 18 febbraio. Ma l’intenzione di Costa, come anche di Giovanni Scalia, amministratore delegato di Gesap – società di gestione dell’aeroporto internazionale Falcone Borsellino – è quella di conservare la postazione vaccinale aperta a tutti gli utenti dai 12 anni in su, sempre allo stesso orario 10-18.

“Probabilmente le due aree, tamponi e vaccini, verranno accorpate, ma questo avverrà in un secondo momento – spiega Costa –. L’importante, per ora, è che il presidio resti, in modo tale da offrire un servizio in più alle persone e un ulteriore stimolo alla vaccinazione. Domani, ma anche nei prossimi giorni, chi vorrà potrà raggiungerci per fare prima, seconda o terza dose in aeroporto”.

Come vaccinarsi

Basterà presentarsi con documento d’identità e tessera sanitaria. Chi verrà dall’esterno, appositamente per vaccinarsi, potrà parcheggiare nell’area di sosta P2 dell’aeroporto; presentando alla cassa manuale il certificato di avvenuta vaccinazione, avrà diritto a uno sconto sul prezzo del parcheggio, che sarà pari a un euro l’ora per le prime due ore di sosta.