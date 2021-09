In 142 mancano all'appello

Il presidente dell’ordine Gandolfo Marco Mancuso fa il punto della situazione

Fatte verifiche ed in 142 mancano ancora all’appello

“Consapevoli che vaccino è unica via di uscita. Portiamo avanti opera quotidiana di convincimento”

E conclude “Ci troveremo costretti a sospendere chi risulterà ancora non vaccinato”

Anche l’ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione della provincia di Palermo è in prima linea sul fronte della vaccinazione anti Covid19.

L’avvertimento del presidente provinciale

Dopo il monitoraggio dell’Asp di Palermo, il presidente dell’ordine Gandolfo Marco Macaluso, fa il punto della situazione. “Da un recente monitoraggio effettuato dall’Asp di Palermo – afferma – risultavano 578 nostri iscritti non ancora vaccinati”.

Le ulteriori verifiche

“A seguito di una proficua collaborazione – continua Macaluso – l’azienda ha potuto verificare che di questi 578 colleghi 375 sono in regola con la normativa vigente, o perché in realtà avevano già completato il ciclo vaccinale o perché sono in attesa della seconda dose o in attesa del completamento del ciclo vaccinale a seguito di una pregressa infezione da Covid-19. Altri 40 colleghi risultano non vaccinati per differimento della prima dose per cause diverse, quali possono essere ad esempio gravidanza o allattamento. 21 risultano in stato di quiescenza o in attività fuori dal territorio della nostra regione”.

In 142 mancano all’appello

Prosegue il presidente dell’ordine: “Rimangono quindi in 142 a non aver dato riscontro alla richiesta di informazione inviata via pec dagli uffici dell’Asp di Palermo. A costoro rivolgiamo l’invito ad attenzionare quanto prima la richiesta di informazione e, soprattutto, ad iniziare il ciclo vaccinale se davvero non lo avessero ancora fatto”.

Opera quotidiana di convincimento ancora per qualche giorno

“Stiamo portando avanti una quotidiana opera di convincimento perché siamo consapevoli che il vaccino rappresenta l’unica via d’uscita da questa lunga e difficile crisi pandemica – prosegue Gandolfo Marco Macaluso – andremo avanti ancora per qualche giorno su questa strada, dopo di che ci troveremo costretti ad emanare dei provvedimenti di sospensione per tutti coloro che, secondo quanto ci verrà prossimamente comunicato dall’Asp di Palermo, risulteranno ancora non vaccinati”.