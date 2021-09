Prosegue l’iniziativa #VaccinInQuartiere

L’iniziativa #VaccinInQuartiere è giunta al Centro di accoglienza Padre Nostro di Brancaccio

A fine giornata sono state circa 200 le persone che hanno ricevuto la dose del vaccino

Renato Costa, commissario Covid di Palermo “Il timore del vaccino è del tutto infondato”

Continua l’iniziativa #VaccinInQuartiere che si propone di portare il vaccino contro il covdi19 in periferia. E dopo Arenella, Vergine Maria, Zen e Ballarò, è arrivato il turno di Brancaccio. Nella giornata di oggi un flusso costante di persone ha varcato i cancelli del centro polivalente sportivo di via San Ciro 23, messo a disposizione della struttura commissariale dal Centro di accoglienza Padre Nostro, fondato nel ‘91 da padre Pino Puglisi. In tanti erano già in fila un’ora prima che le somministrazioni iniziassero.

A fine giornata, i medici dell’ufficio del commissario Covid di Palermo, Renato Costa, avevano vaccinato circa 200 persone. Un appuntamento che replica il successo di ieri al mercato di Ballarò, assestandosi su un numero di somministrazioni più o meno analogo. Quasi tutte prime dosi: chi è venuto in queste ore a vaccinarsi nei locali del centro sportivo ha aspettato soprattutto per paura di conseguenze negative sulla propria salute.

Costa “Ricordiamo che il vaccino è sicuro”

“Noi ricordiamo a tutti che il vaccino è sicuro ed è il solo modo che abbiamo per far crollare il numero di contagi e ospedalizzazioni – spiega il commissario Covid della Città metropolitana di Palermo, Renato Costa –. Il timore del vaccino è del tutto infondato: piuttosto bisogna avere paura del virus, perché sono soprattutto i non vaccinati che si ammalano a rischiare il ricovero. Perché mettersi in pericolo quando ci si può proteggere facilmente e velocemente? Il nostro indispensabile tour nei quartieri di Palermo serve proprio a far capire questo. Sta funzionando, grazie all’aiuto dei consiglieri di circoscrizione e all’impegno di associazioni radicate sul territorio come il Centro Padre Nostro, e non abbiamo intenzione di fermarci”.

Domani iniziativa alla Palermo Tattoo Convention

Domani, sabato 4 settembre, dalle 15 alle 19, i medici della struttura commissariale avranno una postazione vaccinale alla Palermo Tattoo Convention, in piazzale Giotto, per inoculare il siero ai partecipanti all’evento.

Gli altri appuntamenti di VaccinInQuartiere

Domenica 5 settembre, invece, tappa a Mondello, al Sirenetta Restaurant, dalle 17 alle 23. Lunedì 6 sarà la volta della Kalsa: una squadra di medici, infermieri, educatori professionali e impiegati della Fiera del Mediterraneo torneranno al ristorante Ciccio passami l’olio, dalle 18 alle 24, per vaccinare quanti lo vorranno. Come sempre basta avere dai 12 anni (compiuti) in su e portare con sé un documento o la tessera sanitaria. Si effettueranno sia prime, sia seconde dosi.