L’appello ai siciliani del presidente della Regione Nello Musumeci

Il governatore dell’Isola lancia un appello “A tutti i siciliani che non hanno ancora deciso di vaccinarsi”

“Non è possibile che si continui ancora a fare finta di nulla”

Musumeci si appella anche ai sindaci “Serve uno sforzo per convincere tutti”

Il presidente della Regione Nello Musumeci commenta i dati sui contagi del Covid19 che vedono una crescita di infezioni nell’Isola e lancia un appello ai siciliani. Il conteggio oggi ha superato i 1.100 positivi, con 12 morti. Un riscontro allarmante che mette sempre più a rischio la regione dal cambio di colore. Da bianco a giallo. Così come la Sardegna.

“La crescita dei contagi in Sicilia – osserva il governatore dell’Isola – come in Sardegna e in altre località oggi fortemente interessate dalla mobilità delle persone, è un dato di fatto che va anzitutto contrastato con l’unico strumento disponibile: la vaccinazione”.

Un appello a tutti i siciliani

“Devo rivolgere ancora un appello a tutti i siciliani – continua Musumeci – che non hanno ancora deciso di vaccinarsi e spero che a questo appello si uniscano tutti i soggetti istituzionali. Non è possibile che, malgrado i mezzi enormi messi a disposizione, si continui a fare finta di nulla, non è possibile che si ignori come la gran parte dei ricoverati siano soggetti non vaccinati, non è possibile continuare ad alimentare questo fatalismo al ribasso. Inutile leccarsi le ferite dopo, se prima si continua a fare finta di niente. Vaccinarsi, ha ricordato il presidente Mattarella, è un dovere civico per tutti coloro che sono nelle condizioni di poterlo fare””

“Serve uno sforzo per convincere tutti”

Musumeci continua: “Mi appello – prosegue il governatore – anche ai sindaci: abbiamo diffuso a ciascuno i dati relativi ai vaccinati del proprio Comune e serve uno sforzo per convincere tutti. L’obiettivo è difendere la libertà degli altri, senza mettere in discussione la propria. Ma se non si comprende questa esigenza collettiva, vince l’egoismo. E la Sicilia non se lo può permettere, per la salute di tutti e per l’economia di tanti”.

Superati i i 1.110 positivi in un giorno

Intanto, sono 1.134 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 16.602 tamponi processati in Sicilia. L’incidenza sale al 6,8%, il giorno precedente era al 6%. L’isola resta al primo posto per nuovo contagio giornaliero.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Gli attuali positivi sono 16.234 con un aumento di altri 650 casi. I guariti sono 472 mentre nelle ultime 24 ore si registrano altre 12 vittime e il totale dei decessi sale a 6.121.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero sono adesso 532 i ricoverati, 14 in più rispetto al giorno precedente mentre in terapia intensiva restano 59 i ricoverati come ieri.

La situazione nelle singole province

Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 182, Catania 168, Messina 263, Siracusa 110, Ragusa 110, Trapani 98, Caltanissetta 82, Agrigento 118, Enna 3 .