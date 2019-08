saranno mantenuti i livelli occupazionali

La società Dorotheum si espande nel settore del credito su pegno in Sicilia, tramite la controllata Custodia Valore.

Dopo avere rilevato da UniCredit 35 sportelli in Italia, di cui 10 nell’Isola, la storica società austriaca ha ieri definito l’operazione di acquisto dei 10 sportelli di “InPegno” gestiti dal Credito Valtellinese che ha di recente incorporato le insegne della controllata Credito Siciliano.

Comprende cinque filiali in Sicilia: Catania, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani. L’operazione era stata avviata lo scorso anno con la firma di un’intesa di massima, in base alla quale Creval avrebbe conferito il ramo d’ azienda in cambio di una partecipazione del 22% in Custodia Valore.

Poi la trattativa si è fermata per riprendere cambiando percorso: vendita per un controvalore fissato in 38 milioni di euro.

“Adesso – spiega il condirettore generale di Custodia Valore, Reiner Steger a La Sicilia – parte il lavoro di verifica e messa a punto della logistica e dei software per l’integrazione, in modo da essere pronti entro la fine dell’ anno alla chiusura dell’ operazione, che è subordinata all’autorizzazione da parte della Banca d’ Italia. Saranno mantenuti i livelli occupazionali, sottolinea l’azienda, anche se qualche sportello in sovrapposizione con altri delle ex rete Unicredit sarà chiuso”.