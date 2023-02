Nell’ultimo decennio -40%

E’ profonda crisi per le imprese del commercio al dettaglio nel centro storico di Palermo. Sono diminuite da 1.316 a 821 nell’ultimo decennio. Parliamo quindi di quasi il 40% in meno. La flessione principale, nell’ambito di questo settore, si registra alla voce “altri prodotti in esercizi non specializzati”, quindi abbigliamento, libri e giocattoli. Di contro, c’è un aumento considerevole alla voce alberghi, B&B, ristoranti e bar: in un decennio le imprese del settore sono passate nel centro storico da 295 a 500.

Disordinata evoluzione commerciale

Sono i dati contenuti nello studio Osservatorio sulla demografia d’impresa nelle città italiane e nei centri storici che evidenzia questa crisi del commercio. Il documento è giunto all’ottava edizione, realizzato dal centro studi di Confcommercio con il contributo del centro studi delle Camere di Commercio Tagliacarne. “È un tema di grande importanza su cui bisogna intervenire presto e bene – commenta la presidente di Confcommercio Palermo, Patrizia Di Dio -. Una disordinata evoluzione dell’offerta commerciale, esageratamente sbilanciata sui settori della ristorazione e dell’alloggio, rende i centri storici qualitativamente sempre meno attrattivi e meno sostenibili. Fermo restando che questi settori hanno saputo dare una valida spinta, anche in termini di valorizzazione, alla rigenerazione del centro storico cittadino”.

Rischio desertificazione

“Si rischia – aggiunge Di Dio – la desertificazione commerciale perché stanno scomparendo dal centro città alcune categorie merceologiche che magari vengono dirottate nelle periferie o all’interno dei centri commerciali. L’impoverimento di un’offerta diversificata è una grave ferita per una città d’arte come Palermo. Una città che non deve perdere il suo aspetto identitario, costituito non solo da monumenti e beni artistici”.

Serve un intervento

Per la presidente di Confcommercio, è questo il momento di intervenire, considerato che si tratta di un periodo di ripartenza dopo una lunga crisi economica e sanitaria. “Da anni riteniamo urgente e imprescindibile – precisa – che, in una asse commerciale portante come via Roma, vengano soppresse le limitazioni all’apertura di nuove strutture di vendita. Limitazione che riguarda attività una superficie superiore a 200 metri quadrati. Cosa peraltro prevista da recenti direttive comunitarie e nazionali in termini di liberalizzazione delle attività economiche”.

Like this: Like Loading...