Una grande chiave consegnata simbolicamente nelle mani del primo cittadino per aprire una nuova stagione economica e fermare l’emorragia delle saracinesche abbassate. Anche il capoluogo siciliano ha aderito questa mattina alla mobilitazione nazionale “Viviamo le città – La Giornata delle Chiavi: riapriamo le porte al commercio”, promossa da Confcommercio per accendere i riflettori sul fenomeno sempre più allarmante della desertificazione commerciale nei centri urbani, con particolare riferimento al Mezzogiorno.

A incontrare il sindaco Roberto Lagalla è stata la presidente di Confcommercio Palermo, Patrizia Di Dio, accompagnata da una delegazione dell’associazione di categoria. L’oggetto simbolico rappresenta al tempo stesso le chiavi dei tanti negozi costretti a chiudere negli ultimi anni, quelle di chi resiste tra mille difficoltà e quelle delle nuove attività che potrebbero nascere se messe nelle giuste condizioni. Analoga iniziativa si è svolta anche a Termini Imerese, dove la delegazione locale di Confcommercio guidata dal presidente Gaetano Alioto ha consegnato la simbolica chiave dei negozi al sindaco Maria Terranova.

I numeri della crisi a Palermo: oltre 1.600 negozi chiusi nel 2026

Dietro la manifestazione simbolica si nasconde una realtà economica fatta di numeri preoccupanti, aggravata dalla contrazione dei consumi, dal calo del potere d’acquisto delle famiglie e dal caro-energia. Secondo gli ultimi report elaborati da Confcommercio, nei primi tre trimestri del 2026 nel territorio provinciale di Palermo si sono registrate ben 4.392 cessazioni d’impresa. Di queste, 1.662 hanno riguardato direttamente il settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio.

Un trend negativo che si inserisce in un quadro già compromesso: nel quinquennio 2021-2025 le chiusure complessive avevano superato quota 18.000, con il commercio a incidere per circa un terzo del totale. A pagare il prezzo più alto sono comparti storici come abbigliamento, calzature, alimentari, arredamento, librerie, edicole e casalinghi.

L’appello di Patrizia Di Dio: “Non sono le chiavi della resa”

Nel corso dell’incontro a Palazzo delle Aquile, la presidente Di Dio ha sollecitato un’azione rapida e condivisa tra mondo imprenditoriale e amministrazione comunale per invertire la rotta.

“Al sindaco non abbiamo consegnato le chiavi della resa ma quelle della volontà e dell’impegno della ripartenza – ha dichiarato Patrizia Di Dio –. Il mercato è feroce e non possiamo restare fermi a guardare. Confcommercio continuerà a fare la sua parte mettendo a disposizione competenze, proposte ed esperienza ma anche le istituzioni devono impegnarsi per trovare le soluzioni: insieme e in fretta. La chiave del futuro del commercio dobbiamo tenerla insieme perché molto è nelle mani dell’amministrazione e non del singolo imprenditore. Rilanciare il commercio significa salvaguardare l’identità della città, la sua vivibilità e il suo futuro creando le condizioni favorevoli per chi ha la possibilità di investire. Ogni saracinesca abbassata significa meno occupazione, meno reddito, meno sicurezza, meno socialità e meno luci nelle nostre strade”.

Il protocollo d’intesa: censimento dei locali sfitti e gestione cantieri

Oltre alla richiesta di un Fondo nazionale a sostegno dei Piani d’azione territoriale (Pat), Confcommercio Palermo ha consegnato al sindaco Lagalla un documento operativo che punta a tradursi in un vero e proprio protocollo d’intesa.

Il piano propone azioni concrete: un censimento dettagliato dei locali commerciali sfitti per individuare le aree più fragili da recuperare, interventi mirati di rigenerazione urbana, decoro, pulizia e contrasto all’abusivismo commerciale. Tra le priorità figurano infine il potenziamento dei parcheggi, una gestione equilibrata delle pedonalizzazioni e un maggiore coordinamento dei cantieri pubblici, per evitare che i lavori stradali isolino e danneggino ulteriormente gli esercenti delle zone interessate.

La risposta del sindaco Lagalla

“Ho accolto con piacere questa mattina la presidente di Confcommercio Palermo, Patrizia Di Dio, e la delegazione dell’associazione, condividendo il valore e il significato dell’iniziativa “La Giornata delle Chiavi”. Il commercio rappresenta una componente fondamentale dell’identità, dell’economia e della vivibilità della nostra città e sostenere le attività commerciali significa investire nel futuro di Palermo. Come Amministrazione comunale siamo già impegnati in questa direzione, attraverso provvedimenti mirati a tutelare l’equilibrio commerciale del centro storico, come le misure che limitano l’apertura di nuove attività di food, e attraverso importanti progetti di rigenerazione urbana, come quello che interessa via Roma, con l’obiettivo di restituire attrattività, decoro e nuove opportunità a strade e quartieri. La chiave che oggi ci è stata consegnata rappresenta un impegno che vogliamo raccogliere e condividere. Siamo pienamente disponibili a lavorare insieme a Confcommercio e alle altre realtà produttive del territorio per individuare strumenti e iniziative concrete, in una logica di collaborazione e sinergia tra pubblico e privato. La sfida è creare condizioni favorevoli per chi vuole investire, aprire nuove attività e continuare a fare impresa a Palermo. Dobbiamo farlo insieme, con una visione comune e con la consapevolezza che ogni negozio che apre o che riesce a restare aperto è un presidio di economia, sicurezza e socialità per tutta la comunità” ha detto il primo cittadino nell’accogliere insieme agli assessori alla Rigenerazione urbana e al Centro storico Maurizio Carta e alle Attività produttive Giuliano Forzinetti, la grande chiave simbolicamente consegnatagli.