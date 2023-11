La Fit Cisl Sicilia conferma la posizione espressa nella giornata di ieri, “senza approvazione del bilancio consuntivo 2022 viene meno la disponibilità di questi mesi, non parteciperemo all’incontro sindacale convocato dall’azienda e quindi non rinnoveremo gli accordi di secondo livello”. Lo fanno sapere Dionisio Giordano segretario generale Fit Cisl Sicilia e Vincenzo Traina segretario aziendale Fit Cisl Rap.

“Qualcuno potrebbe certamente obiettare che altre organizzazioni sindacali si sono defilate da tempo e di questo cambio d’impostazione non se n’è accorto nessuno. Noi ribadiamo che ci defileremo solo e se dovesse perdurare la mancata approvazione di un bilancio fondamentale per la continuità aziendale della società. E ribadiamo l’esigenza di rivedere anche la delibera di giunta del 27 ottobre scorso, ricordando che solitamente siamo abituati a mantenere gli impegni che assumiamo, esprimendo sempre con estrema chiarezza le nostre posizioni sia quando siamo disponibili sia quando viene meno la nostra disponibilità”.

I problemi nel bilancio Rap

Poche liquidità e tanti costi da sostenere. Le cose non vanno in casa Rap. Dal report trimestrale che interessa il periodo luglio-settembre emerge ancora un quadro abbastanza deficitario. Dall’inizio dell’anno si registra una perdita di esercizio da 7,5 milioni di euro, quasi il doppio rispetto al primo trimestre dell’anno (quando era 3,8 milioni di euro). A pesare in maniera massiccia la mancata concessione di un prestito in quota parte del credito vantato dall’azienda nei confronti del Comune di Palermo in seguito della transazione condotta con l’ex Curatela Amia, nonchè una serie di voci di bilancio sforate in termini di uscite finanziarie. Fra questi quelle relative al costo del personale e al noleggio dei mezzi. Elementi necessari a garantire lo svolgimento del servizio di raccolta rifiuti ma che comportano un’inevitabile fuoriuscita di denaro che l’azienda non sembra permettersi. Fatto che ha scatenato la preoccupazione di diversi consiglieri comunali d’opposizione e di alcuni sindacati di Rap, ma sul quale l’azienda si sta muovendo. Come è noto, la società Partecipata e il Comune stanno trattando una risoluzione della questione. Ciò dopo la convocazione dello stato d’agitazione da parte dei dipendenti della Rap.

Mancanza di liquidità

Con riguardo all’andamento economico-finanziario di Rap, si registra “uno scostamento complessivo pari a 5,3 milioni di euo rispetto a quanto previsto in sede di redazione del budget aziendale”. Un minus che, secondo l’azienda, sarebbe da attribuire “alla mancata concessione del prestito da parte di Banca Intesa, per quota parte del credito, relativo al mese di luglio ed ammontante e a 6,8 milioni di euro (per circa 1/3 delle fatture per servizi a terzi sulle vecchie vasche esaurite), giusta transazione stipulata nel mese di ottobre 2022 con l’ex Curatela Amia”. Mancanza alla quale si sommano il mancato incasso per le fatture di servizi manutenzione stradale del I trimestre 2023, nonchè il mancato versamento delle somme previste dall’adeguamento del corrispettivo del Comune.

Assenza di fondi che, secondo Rap, ha avuto conseguenze a cascata, determinando “una contrazione delle liquidità non indifferente per l’azienda, che si è vista costretta a ritardare il pagamento dei contribuiti obbligatori nei confronti dell’INPS e dell’INPDAP, ricorrendo alla richiesta della rateizzazione del debito per un importo di circa 5,2 milioni di euro da pagare in 20 euro, di cui la prima al 29 settembre con relativi interessi. L’azienda – aggiungono gli uffici nel report – non ha potuto adempiere al pagameto delle partite debitorie nei confronti dell’erario sia per le ritenute operate nei confronti dei lavoratori, sia per i debiti propri dell’azienda con conseguente scostamento rispetto al budget di 2,2 milioni di euro. La mancanza di liquidità non ha consentito di effettuare gli investimenti previsti in budget con uno scostamento di circa 2 milioni di euro, rispetto alla previsioni di investimento che sarebbero risultati determinanti attesa la vetustità delle attrezzature e dei mezzi aziendali”.

Incremento dei costi

Nell’analisi dei conti di Rap, l’azienda pone l’accento su alcune voci di costo aumentate rispetto alle previsioni. Fatto che riguarda soprattutto quella che in economia viene definita come “gestione operativa“, ovvero l’area della società che si occupa della creazione o, in questo caso, dello svolgimento del core business aziendale (ovvero la raccolta dei rifiuti). Particolare attenzione viene dedicata al tema del personale. Come è noto, la società Partecipata del Comune ha dovuto far ricorso a forme di straordinario e di progetti obiettivi per controbilanciare le carenza di dipendenti (circa 900 quelli persi dal 2014 ad oggi), senza che quest’ultimi siano stati adeguatamente sostituiti con dei concorsi (ad oggi infatti il bando per l’integrazione di 306 operatori ecologici è fermo alle fasi burocratiche).

La voce personale ha pesato parecchio, con un incremento di 6,1 milioni di euro sul costo dei dipendenti. Fatto derivante, in primo luogo dagli esborsi necessari a coprire la prima tranche del rinnovo del Contratto di Lavoro. In seguito luogo, all’esaurimento della decontribuzione garantita dal Governo Nazionale. E, soprattutto, proprio agli straordinari e alle altre forme di lavoro extra a cui sono stati costretti i dipendenti. Operazione che, mette nero su bianco Rap, è la “naturale e inevitabile conseguenza della ormai carenza di organico, in assenza dei quali RAP non sarebbe compravatamente e in nessuno caso in grado di svolgere il servizio pubblico essenziale e assolvere ai compiti di istituto contrattualmente affidati”. Fatto a cui si somma anche la necessità di noleggiare nuovi mezzi, visti i malfunzionamenti di buona parte della truppa di asset al momento disponibile in casa Rap. Elemento che è costato agli uffici di piazzetta Cairoli circa 1,3 milioni di euro.

