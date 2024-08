“In arrivo un ulteriore sostegno economico della Regione a favore degli agricoltori siciliani colpiti dalla crisi idrica. La Commissione Attività Produttive dell’Ars, infatti, ha dato parere positivo all’avviso pubblico predisposto dal Dipartimento dell’Agricoltura e che prevede finanziamenti in conto capitale in attuazione della legge regionale n.23 del 4 luglio 2024″. Lo affermano Giorgio Assenza e Salvatore Scuvera, componenti di Fratelli d’Italia in III Commissione.

Le parole di Fdi

La dotazione complessiva di questa misura è 15 milioni di euro e si aggiunge agli interventi già garantiti dalla Regione per dare aiuto al comparto. Saranno finanziati, ad esempio, interventi di captazione e realizzazione di sistemi di raccolta e stoccaggio delle acque da destinare a uso agricolo e zootecnico e la realizzazione di vasche, serbatoi e piccoli invasi per la raccolta/stoccaggio. Il sostegno economico tramite questo avviso pubblico varrà anche per nuovi pozzi o il miglioramento di quelli esistenti, per il recupero e il trattamento delle acque reflue e per impianti di mini-desanilizzazione».

Problemi all’acquedotto Fanaco

A causa della elevata torbidità dell’acqua in uscita dal potabilizzatore, Siciliacque ha interrotto l’esercizio dell’acquedotto Fanaco. È stata, di conseguenza, interrotta la distribuzione nei seguenti comuni: Acquaviva Platani, Mussomeli, Campofranco, Sutera, Milena, Montedoro, Bompensiere, Delia, Sommatino. Lo rende noto Catalqua annunciando che sarà comunicato tempestivamente ogni utile aggiornamento

Crisi idrica, la Regione distribuisce l’acqua in una contrada di Caltanissetta

Otto autobotti e sette mezzi pick-up da stamattina stanno distribuendo acqua agli abitanti di contrada Fontanelle, a Caltanissetta, da giorni colpiti dalla crisi idrica. L’operazione è stata attivata dal capo della Protezione della Regione Siciliana Salvo Cocina, d’accordo con il presidente Renato Schifani, a seguito di quanto appreso sulla mancanza di acqua nella zona da decine di giorni e in assenza di interventi efficaci. L’iniziativa, avviata in sintonia anche con il Comune e la Prefettura, proseguirà per tutta la giornata. Con ogni viaggio saranno consegnati 68 mila litri di acqua. Sono circa 100 le utenze interessate.

I rifornimenti

I veicoli di rifornimento sono stati messi a disposizione dai Comuni di Mussomeli, San Cataldo e Villalba, ai quali il dipartimento regionale della Protezione civile ha fornito, recentemente, contributi per la loro riparazione. Due autobotti sono state inviate dal Corpo forestale regionale, due da Caltaqua e una dall’associazione di volontariato “Civici Xirbi”. L’operazione, denominata “Fontanelle”, è coordinata sul territorio dal dirigente del servizio di Caltanissetta della Protezione civile regionale, Filippo Spagnolo, e dal sindaco di Caltanissetta, Walter Tesauro, che stamattina ha emesso l’ordinanza per la distribuzione di acqua a scopi non alimentari, per precauzione.

Presenti sul posto anche i tecnici del Consorzio di bonifica 4 che hanno in gestione la rete. Sono coinvolti numerosi volontari della Protezione civile, distribuiti su sette pick-up dotati di serbatoi da 400 litri ciascuno, appartenenti alle organizzazioni di Caltanissetta, Niscemi, Gela, Resuttano, Bompensiere, Milena, Montedoro e Campofranco.

Like this: Like Loading...