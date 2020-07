Tutti i dati per provincia

Le imprese siciliane tengono alla crisi derivane dalla pandemia del Covid19. A dirlo è InfoCamere che ha studiato il numero delle imprese chiuse e nate nel periodo caratterizzato dall’emergenza sanitaria.

Nonostante la pandemia che ha portato a una crisi profonda del tessuto imprenditoriale, resta in terreno positivo il saldo relativo alla nati-mortalità delle imprese nel II trimestre di quest’anno. Si registrano 5.307 nuove iscrizioni a fronte di 3.932 cessazioni con un saldo di 1.375. A fronte delle 466.422 imprese registrate al 30 marzo scorso, sono 467.773 quelle registrate al 30 giugno. I dati sono stati forniti dall’ufficio studi di UnionCamere Sicilia ed elaborati da InfoCamere.

“Se si guardano i numeri su scala nazionale – dice il presidente di UnionCamere Pino Pace – siamo nella massima fase di decrescita. Infatti, quest’anno si registra il tasso minimo assoluto degli ultimi tredici anni. Complessivamente in Italia nel 2020 ci sono state 57.922 iscrizioni e 38.067 cessazioni con un saldo di +19.855, con un tasso di +0,33%. Tra il 2013 e il 2017 avevamo avuto una lieve ripresa, ma dal 2018 è il tasso di crescita più basso a livello italiano. La Sicilia comunque – sottolinea Pace – nonostante tutto resiste e si difende, il nostro tasso di crescita è 0,29% e se facciamo un confronto con Lombardia 0,20%, Veneto 0,27%, Liguria 0,22%, Emilia Romagna e Toscana 0,26% siamo leggermente avanti, quindi dobbiamo guardare con coraggio e fiducia al futuro prossimo, anche se stiamo vivendo una periodo di crisi terribile che ha messo in ginocchio migliaia di aziende dell’Isola”.

“Abbiamo una leggera flessione con -50 società di persone e -13 società costituite in altre forme, ma nel loro complesso dai dati si evince ancora un certo ottimismo, è un’analisi che si concentra su aprile, maggio e giugno scorsi, che sono stati i mesi del lockdown e giugno, in particolare, delle prime riaperture”, spiega Santa Vaccaro, segretario generale UnionCamere Sicilia. Le 467.773 imprese registrate in Sicilia sono così distribuite. Totale società di capitale 111.462; società di persone 47.651; ditte individuali 275.033; altre forme 33.627.

Ecco i dati per provincia: