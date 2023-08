L’intero fusto ha ceduto dalle radici

Crolla albero nella zona di corso Tukory a Palermo. Un pino è finito sulle auto in sosta. Stanno intervenendo i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale. Il grosso fusto si è inclinato nella zona di porta Sant’Agata nella villetta.

Ipotesi al vaglio

Forse il maltempo dei giorni scorsi ha indebolito il fusto, nelle giornate seguenti il vento può aver determinato il definitivo colpo di grazia. L’albero, almeno visivamente, non appare spezzato. Per cui si può ipotizzare un indebolimento delle radici. (In aggiornamento)

Albero giù anche in via Albanese

Nei giorni scorsi analoga situazione sempre nel capoluogo siciliano. Si spezza e crolla un grosso ramo di un albero in via Enrico Albanese. A causa del vento caldo di scirocco e dell’arsura di quelle giornate, il ramo di un grosso albero si è spezzato rovinando sulle auto in sosta nei pressi del civico 29. Consistenti i danni alle auto parcheggiate ma anche problemi per la viabilità. Gli abitanti della zona hanno chiamato più volte alle autorità ma i centralini erano intasati dall’emergenza incendi e nessuno rispondeva alle chiamate.

L’episodio in provincia

Un albero di pino è caduto all’alba nel giugno scorso anche su un’abitazione a Partinico, nel Palermitano, in via Aldo Moro ed è stata una grande paura. Fortunatamente i danni sono stati soltanto materiali. Nessun pedone transitava in zona nel momento in cui l’enorme fusto è crollato. E sempre per fortuna l’albero si è abbattuto verso il marciapiede e non sulla trafficatissima strada che è uno degli sbocchi principali in entrata e in uscita alla città.

L’albero ultradecennale si è letteralmente sradicato. Non si è spezzato, è venuto fuori dalla sua aiuola con tutte le radici. E’ evidente che l’enorme peso raggiunto non ha più permesso alle radici di trattenere l’albero nel terreno. Non è la prima volta che questi pini cadono lungo questa strada a Partinico. In altre occasioni si sono verificati dei danni e puntualmente il Comune ha perso i suoi contenziosi legali con i cittadini ed ha dovuto pagare i risarcimenti.

