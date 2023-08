Si sono verificate delle sfiammate pericolose

Scintille, fuoco e tanta paura tra Palermo e provincia questa notte con decine e decine di interventi per cavi Enel in fiamme. Colpite maggiormente le zone di Palermo città e delle Madonie, dove si sono messi a nudo le problematiche di alcuni impianti pubblici vetusti. Con la prima pioggia estiva sono emersi i soliti problemi e l’Enel ha dovuto fare gli straordinari per tutta la notte. Interventi di messa in sicurezza a ripetizione anche perché i residenti erano allarmati dal poderoso sfiammare dei cavi.

Gli interventi

A Palermo città i problemi più consistenti di si sono registrati in via Terrenove, ma ci sono state numerose altre segnalazioni di cavi in fiamme da svariati quartieri. Dalla sala operativa dei vigili del fuoco si parla di interventi praticamente in quasi tutta la città. In provincia situazioni simili e altrettanto critiche, specie nella zona delle Madonie. In questo caso le segnalazioni più consistenti di cavi che pericolosamente sfiammavano sono arrivate da Mezzojuso, Altavilla Milicia, Castelbuono e Termini Imerese.

La tragedia sfiorata a Palermo

Che non ci sia da scherzare con questo tipo di problematiche elettriche è risaputo. Basti considerare i precedenti, in alcuni casi davvero drammatici. Nel giugno scorso addirittura un incendio è divampato in un palazzo in via del Capricorno a Palermo. Le fiamme sono partite dal vano dei contatori dell’Enel. Il fumo ha invaso l’atrio e la nube nera si è propagata agli appartamenti dei primi piani. Il palazzo è stato fatto evacuare e un condomino è stato trasportato in ospedale per accertamenti dopo avere inalato del fumo. Sono state impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato per ore prima di spegnere l’incendio e mettere in sicurezza il palazzo.

La tragedia sfiorata a Catania

Altro episodio complicato si è verificato a Catania dove i vigili del fuoco del fuoco sono intervenuti per un incendio all’interno di una casa di riposo per anziani in via Galermo. Le due squadre di vigili del fuoco intervenute (dalla Sede Centrale e dal Distaccamento Nord) si sono occupate di attaccare l’incendio, sviluppatosi in un locale infermeria del piano terra, ed evacuare tutti gli ospiti presenti insieme al personale di servizio, a causa dello sviluppo di una grande quantità di fumo e di prodotti della combustione.

