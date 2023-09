A perdere la vita un professionista di 56 anni

Mondo sportivo siciliano, e non solo, letteralmente sotto shock per la prematura morte di Andrea Tedeschi, 56 anni, apprezzato atleta, culturista, body builder e allenatore. Si trovava ieri sul lungomare di Cefalù, nel palermitano, quando si sarebbe improvvisamente accasciato. Inutili i soccorsi e i tentati di rianimarlo, per lui non c’era più nulla da fare.

Il malore

Stando alla ricostruzione dei fatti Tedeschi stava tranquillamente facendo una passeggiata domenicale nella sua Cefalù, cittadina dove si era trapiantato lavorativamente. Pare abbia avvertito un improvviso dolore e sia caduto a terra esanime. Immediato l’arrivo di un’ambulanza del 118 ma per lui non c’è stato nulla da fare, il cuore aveva cessato di battere.

Un professionista

Tedeschi era un professionista, svolgeva oramai da oltre 40 anni l’attività sportiva di culturista. Prima da atleta partecipando alle varie manifestazioni, poi da allenatore. Era infatti un personal trainer in alcuni centri della provincia palermitana ed anche consulente di atleti per attività sportiva e diete. Era originario di Trieste ma da tempo oramai abitava a Cefalù.

Altra tragedia nel Messinese

Un’altra tragedia si è consumata in questi giorni nel Messinese. Una donna è morta ed è stata tumulata con l’abito delle nozze. E’ stato il triste epilogo della breve vita di Sara Viscardi, una donna morta nei giorni scorsi in Sicilia dove si sarebbe dovuta sposare. Ma due giorni prima del fatidico “sì” ha incontrato la morte. Un destino crudele che in qualche modo aveva spesso incrociato la vita della donna. Da tempo combatteva contro un brutto male. Negli ultimi tempi il suo quadro clinico si era stabilizzato, tenuta costantemente sotto controllo medico. Ma quando è arrivata a Messina 48 ore prima del matrimonio ha avuto improvvisa ricaduta ed è morta. Il fidanzato, il siciliano Francesco Campanella, ha voluto che fosse tumulata con l’abito bianco che avrebbe dovuto indossare in quello che doveva essere il girono più bello della sua vita.

