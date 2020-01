“Oltre 35 milioni di euro l’anno potranno tornare nelle casse delle imprese artigiane siciliane per investimenti e contributi. Daremo una risposta ad una vicenda che dal 2012 ha sottratto alle imprese dell’isola oltre 200 milioni di euro trattenuti a livello nazionale per una vacatio normativa. Il governo Conte, in linea con quanto da noi richiesto ai vari livelli istituzionali, ha assunto l’impegno di sbloccare queste risorse entro tre mesi”.

A dichiararlo sono i deputati regionali del Movimento 5 Stelle Luigi Sunseri e Angela Foti e il deputato nazionale Adriano Varrica, a proposito dell’impegno del Governo di completare l’iter per il trasferimento delle competenze alla Regione e consentire la ripartizione di circa 35 milioni di euro all’anno agli artigiani e ai piccoli imprenditori siciliani.

“In questi anni – spiegano i deputati M5S – abbiamo incalzato governo regionale e nazionale a trovare una soluzione su questa annosa vicenda. Abbiamo trovato positive sponde nel governo Conte e adesso ci accerteremo che l’impegno venga mantenuto. Si tratta di una risposta concreta e dovuta – concludono i deputati – che darà ristoro alle aziende e all’economia dell’Isola”.