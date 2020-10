l'iniziativa "vie d'uscita" con cinque webinar

Due ore al giorno in compagnia di psicologi esperti, con un moderatore pronto a raccogliere domande, curiosità e

richieste di approfondimento. Tanti gli argomenti da trattare: la gestione dell’ansia e dell’incertezza dovute al

Coronavirus, l’importanza del saluto e dei rituali nelle perdite, i bisogni psicologici della scuola, la memoria e le persone di una certa età che la perdono ma non si arrendono a quest’idea.

Problemi della quotidianità che ognuno di noi può affrontare diversamente se in possesso di chiavi di lettura che consentano di pensare a soluzioni e alternative.

Da qui nasce l’iniziativa “Vie d’uscita – pensare il presente, progettare il futuro” ideata dall’Ordine degli

psicologi della Regione Siciliana per avvicinare la comunità ai professionisti del settore.

Uno degli obiettivi è quello di creare un collegamento attraverso uno strumento oggi alla portata di tutti e immediato, cercando di ridimensionare gli stereotipi che assimilano la cultura psicologica a una qualche confusa forma di psicoterapia.

Gli incontri si terranno dal 12 al 16 ottobre, dalle ore 18 alle 20, tramite dirette Facebook trasmesse sulla fan page OPRS – Ordine Psicologi Sicilia. Per partecipare ai cinque webinar non è necessario registrarsi o prenotarsi ma è sufficiente collegarsi tramite smartphone, tablet o pc. Di seguito il programma completo degli appuntamenti:

Calendario webinar

Lunedì 12 – “I bisogni psicologici speciali della scuola”, relatore: prof.ssa Antonella D’Amico;

Martedì 13 – “L’importanza del saluto e dei rituali nelle perdite”, relatore: dott.ssa Sonia Di Caro;

Mercoledì 14 – “Relazioni familiari: risorse e fragilità”, relatori: dott.ssa Valeria Conte e dott. Giovanni Salonia;

Giovedì 15 – “Gestire ansia e incertezza ai tempi del Coronavirus”, relatore: dott. Nicola Lo Savio;

Venerdì 16 – “Disturbo di memoria nelle persone anziane: gestione e interventi”, relatore: dott. Flora Inzerillo.

Spiega Gaetana D’Agostino, presidente dell’Ordine degli Psicologi della Regione siciliana: “Parte una cinque giorni intensa organizzata dall’ordine degli psicologi della Regione siciliana.

E’ un progetto denominato “Vie d’uscita” che nasce in occasione della Giornata nazionale della Psicologia ed è un modo per fare avvicinare la cittadinanza a quelli che sono i temi della psicologia.

Non possiamo non tener conto dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, ed ecco che tutti gli incontri che noi faremo, avranno un taglio dedicato proprio all’emergenza covid19.

Ci saranno gli incontri dedicati alla scuola, poi ci sarà un incontro sull’importanza dei rituali di passaggio, molte vite sono state distrutte dall’epidemia”.

E ancora: “Parleremo della fragilità degli anziani, dell’ansia ai tempi del Coronavirus e dei modi per superarla.

Cercheremo di fornire consigli utili e strumenti pratici a tutti i cittadini.

Saremo sulla pagina facebook dell’Ordine, sarà possibile interagire con i vari relatori esperti nelle diverse tematiche e ognuno potrà intervenire e porre le proprie domande.

Non ci sono consigli standard validi per tutti.

Ognuno deve fare riferimento al bagaglio culturale che porta dentro, di conseguenza anche la gestione dell’ansia deve essere ben calibrata e se si capisce che non la si riesce a gestire, o la paura diventa ingombrante, bisogna rivolgersi ad un professionista. Gli psicologi sono i professionisti della salute e del benessere“.