Tra il pubblico Francesco Cascio e Totò Lentini

Cateno De Luca presenta i candidati delle liste della Sicilia Occidentale. Il candidato alla presidenza della Regione di Sicilia Vera ha riunito i vertici del suo partito al teatro Golden di Palermo. Momento che chiude la prima fase della campagna elettorale dell’ex sindaco di Messina, che si concentrerà poi sul prossimo turno di amministrative di giugno. Non mancano gli attacchi agli avversari politici, in particolare a Nello Musumeci, che l’esponente di Sicilia Vera accusa apertamente di “essersi consegnato mani e piedi a Fratelli d’Italia”.

La convention a Palermo

E’ lo stesso Cateno De Luca a presentare la convention palermitana. Confronto con l’elettorato che segue al largo consenso incassato durante l’evento di inizio mese tenuto a Catania. “Oggi per noi è un momento importante. Dopo il grande successo della convention di Catania, dove mi hanno detto che giocavo in casa, cosa che è effettivamente è vera, l’evento su Palermo è una conferma della popolarità del progetto di Sicilia Vera e del progetto politico ‘Cateno De Luca sindaco di Sicilia’. La partecipazione diventa importante, perchè vogliamo rispolverare un concetto come quello di militanza che oggi è fondamentale”.

L’invito ai candidati a sindaco di Palermo, presenti Cascio e Lentini

Una convention alla quale De Luca ha invitato tutti i candidati a sindaco di Palermo. Una forma di cortesia, come l’ha definita l’esponente di Sicilia Vera, alla quale hanno risposto sia Francesco Cascio, candidato di Lega e Forza Italia, che Totò Lentini, esponente di Alleanza per Palermo. “Noi abbiamo invitato tutti i candidati a sindaco qui a Palermo, anche per una questione di correttezza. Sarà presente chi ritiene che ci sia qualche elemento che ci possa portare a fare dei ragionamenti”.

“A Palermo non abbiamo preso posizione – sottolinea De Luca -. La nostra scelta è stata quella di occuparci soltanto delle elezioni amministrative che hanno riguardato il mio percorso: Fiumedinisi, Santa Teresa di Riva e Messina, dove c’è una guerra in atto. Su Palermo stiamo assistendo alle conseguenze di una faida all’interno del centrodestra. Noi lo avevamo anticipato ad ottobre, quando avevamo notificato a Miccichè l’avviso di sfratto”.

Presentate le liste della Sicilia Occidentale

In occasione della convention a Palermo, Cateno De Luca lancerà alcuni nomi che saranno presenti nelle liste di Palermo, Trapani ed Agrigento. Candidature che seguono il solco di quella annunciata, qualche giorno fa, di Gianluca Calì. “Noi abbiamo fatto un percorso chiaro e si conclude oggi questa prima fase. Oggi presenteremo i primi candidati per le liste di Palermo, Trapani ed Agrigento. In aggiunta, sarà presente la sindaca di Valguarnera Caropepe, che ha aderito al nostro progetto politico. Stiamo avendo candidature libere da condizionamento”.

L’attacco a Musumeci: “Sta balcanizzando il sistema”

Non mancano gli attacchi politici da parte dell’ex sindaco di Messina. Molto critica la sua posizione rispetto al presidente della Regione Nello Musumeci colpevole, a suo dire, di essersi consegnato in mano ai partiti nazionali. “Alcuni avevano dato la disponibilità e sono in una fase di riflessione, perchè le pressioni sono tante. Alcune dovute ad una scelta del presidente Nello Musumeci di balcanizzare l’intero sistema, come l’aula, pur di continuare in questa scellarata corsa di massacrare la Sicilia. ‘Cinque anni, non un giorno in più’, era il suo motto e il patto sottoscritto nel centrodestra. Probabilmente ci ha preso gusto a massacrare i siciliani e si è presentato mano e piedi alla Meloni pur di avere questa investitura. Mi fa schifo, da sicilianista convinto, che un presidente della Regione, pur di essere ricandidato, si consegni al simbolo del centralismo, ovvero a Fratelli d’Italia”.