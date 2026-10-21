Ignora l’alt dei Carabinieri, scappa a casa e, quando i militari gli sequestrano lo scooter senza assicurazione, lo danneggia insultando la pattuglia. Subito dopo interviene la moglie, che minaccia di morte gli agenti. Un uomo e una donna di 37 e 33 anni sono state deferite in stato di libertà a Palermo per danneggiamento di cose sottoposte a sequestro, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale.

I fatti sono avvenuti in via Patti. I carabinieri del nucleo radiomobile avevano intimato l’alt allo scooter condotto dal 37enne palermitano, che ha tirato diritto per evitare le verifiche. I militari lo hanno rintracciato poco dopo nella sua abitazione. Dai controlli sul mezzo è emerso che era privo della copertura assicurativa, far scattare il sequestro amministrativo.

Durante la redazione dei verbali, il 37enne ha reagito danneggiando lo scooter e rivolgendo insulti ai Carabinieri. Poco dopo si è aggiunta la moglie di 33 anni, che si è scagliata contro i militari con offese e minacce di morte. L’intervento dell’equipaggio ha riportato la situazione alla calma prima di trasmettere gli atti all’autorità giudiziaria.