Catania – Il Centro culturale e teatrale Magma di Catania, diretto da Salvo Nicotra, con la Parrocchia Santa Maria della Salute ed in collaborazione con il Centro culturale e musicale Antonio Lauro, nell’ambito dell’attività concertistica “Fuorischema 2026”, proporrà domenica 25 ottobre 2026, alle ore 19, nell’Auditorium della Parrocchia Madonna della Salute, in via Nicolò Giannotta 41, a Catania, il Concerto per chitarra e pianoforte di Salvatore Daniele Pidone e Giuseppe Campisi. Il programma prevede musiche di Gaspar Sanz, Fernando M. Sor, Antonio Vivaldi e Mauro Giuliani.

Il concerto è in collaborazione con le associazioni “Terre forti”, “Darshan”, “Areasud”. L’ingresso è libero sino ad esaurimento posti. Per informazioni: 3385047480 – mail@centromagma.it – Fb Sala Magma.

Il chitarrista Salvatore Daniele Pidone, nato a Catania, inizia nella sua città gli studi che, successivamente, continuerà a Milano sotto la guida del maestro Mauro Storti. Perfezionatosi principalmente sotto la guida del M° Alirio Diaz, ha frequentato, inoltre, numerosi corsi con maestri di chiara fama mondiale: J. Bream, N. Yepes, O. Ghiglia. Suona in Italia, Francia, Polonia, Spagna, Stati Uniti, Venezuela, Sud Africa, Ungheria… in Inghilterra, nello storico Brighton’s Royal Papillon di Brighton. Ha suonato in duo con i celebri chitarristi A. Diaz, E. Fisk, Senio Diaz, Carlos Pacheco… Ed ancora con G. Tampalini, ed Alberto S. Miguel.





Nel 1995 è ospite della trasmissione Uno Mattina (Rai). È stato anche assistente in corsi di perfezionamento tenuti dal M° A. Diaz e dal M° Mauro Storti. È uno dei vincitori del Concorso Internazionale della casa editrice Berbèn e ha tenuto numerosi corsi di perfezionamento in Italia ed all’estero. I suoi allievi hanno suonato per il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro nella sala dei Corazzieri al Quirinale (Roma). È uno dei responsabili del settore culturale e musicale del Centro Magma di Catania. Il club Internazionale UNESCO gli conferisce una medaglia d’onore per la sua attività musicale. L’Ordine Ospitaliero della Campana della Mater Juventutis gli conferisce nel 1999 il titolo di Cavaliere. Nel 2013 e nel 2015 è stato invitato come artista rappresentativo a tenere una serie di concerti in Canada. Nel 2019 e nel 2023 in Turchia ha suonato in duo con il M° Senio Diaz per conto del prestigioso Antalia Guitar Festival.

È uno dei fondatori dell’Associazione “A. Lauro” di S.M. di Licodia (Catania) e della sala “The Globe” di Ragusa, inoltre ricopre importanti cariche presso le Associazioni Alirio Diaz Roma, Centro Magma Catania, Kalimat di Ragusa. È il fondatore dell’IGF (International Guitar Festival) Alirio Diaz Sicilia. Insieme al M° Senio Diaz cura il sito ALIRIO DIAZ OFFICIAL 2022 importante documento digitale sulla vita artistica e concertistica del grande chitarrista venezuelano. Docente di ruolo ordinario ricopre la cattedra di chitarra al Liceo Musicale “G. Turrisi Colonna” di Catania (CT).





Il pianista Giuseppe Campisi ha iniziato gli studi pianistici al Liceo Musicale di Catania concludendoli sotto la guida del Maestro Enzo Audino del quale ha seguito i corsi di perfezionamento presso il Conservatorio S. Cecilia di Roma. Ha conseguito il diploma di pianoforte nel 1985 al Conservatorio di musica “Niccolò Paganini” di Genova. Ha partecipato come solista e in formazioni cameristiche varie a diversi concorsi nazionali ed internazionali ottenendo ben 20 primi premi assoluti. Grazie alle ricerche relative alle tradizioni popolari, musicali e folkloristiche della propria terra ha vinto per due anni consecutivi il premio nazionale per la creatività indetto dall’UNICEF con l’esecuzione di antiche melodie in prima assoluta presso il teatro Brancaccio di Roma.

Particolarmente interessato alla musica da camera si esibisce anche in formazioni cameristiche di rilevante valenza artistica con cui ha partecipato a diversi corsi di perfezionamento in Italia e all’estero. Ha anche collaborato con l’attore Giorgio Albertazzi in numerosi recital. All’attività concertistica – che lo ha visto esibirsi in numerose città italiane per prestigiose Associazioni quali A.Gi.Mus., Milano Musica, ass. Italo/tedesca di Venezia, teatro comunale di Massa Carrara, Ass. Chopin di Catanzaro, Università Lumsa di Roma, Basilica del Santo a Padova, Key Largo Napoli, teatro del Giglio di Lucca, Scarlatti di Napoli, ecc. – alterna quella didattica.





È docente di pianoforte all’Istituto comprensivo “G. Bianca” di Avola (SR). Nel 2005 è stato invitato dal Ministero dei Beni culturali a partecipare al 1° Festival Internazionale “Magie Barocche“, nel 2006 al festival di Procida, nel 2011 al Polifonica festival di Macerata, Festival del lago di Como, Expo di Milano, Festival delle Nazioni presso il teatro Marcello di Roma. Si è esibito a Londra nella prestigiosa S. Martin in the field, in Francia a S. Marye il theatre de la main d’or. Ha suonato in Romania con la filarmonica di Stato a Botosani e Iasi, tre tournée in Scozia, 6 tournée in Irlanda, negli Stati Uniti e in Canada. Ha registrato concerti dal vivo per TV Cremona, BBC di Londra, Rai radiotelevisione italiana, TV Canadese e Radio irlandese.

Luogo: Auditorium Parrocchia Santa Maria della Salute, Via Nicolò Giannotta, 41, CATANIA, CATANIA, SICILIA

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