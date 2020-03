L'allarme lanciato dalla Uilca

“L’emergenza Covid-19 sta dimostrando inequivocabilmente che la desertificazione degli sportelli bancari è una stortura del sistema, ed è indispensabile che sia garantita la presenza delle banche in tutti i Comuni a maggior ragione nel durissimo periodo che seguirà l’attuale emergenza in cui le banche saranno ancora una volta essenziali per sostenere la ripresa dell’economia dopo il disastro subìto dalle famiglie, dalle imprese, dalle partite Iva“. Lo afferma il segretario generale Uilca Sicilia Giuseppe Gargano.

“L’allarme lanciato riguardo all’assenza di sportelli bancari in più di cento comuni nella nostra regione si è perduto nel vuoto cosmico – aggiunge – provocato dall’assenza di reazioni e decisioni degne di nota sia da parte del Governo regionale che dei banchieri”.