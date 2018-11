Nell'industria dei Fratelli Contorno

“L’attenzione di questo Governo è focalizzata sul tema del lavoro. Tenevamo molto all’appuntamento di oggi a Palermo perché oltre 150 imprenditori hanno avuto modo di confrontarsi direttamente con il Ministro Luigi Di Maio. Già dalla prossima settimana nel nostro ufficio territoriale di Palermo, e anche a Roma, incontreremo tutte quelle aziende che hanno istanze e idee per migliorare l’Italia. Il M5S è pronto ad ascoltare, come sempre, i cittadini e a risolvere quei problemi che si trascinano da anni per colpa della vecchia politica”. Lo affermano i parlamentari del MoVimento 5 Stelle di Palermo, Roberta Alaimo, Steni Di Piazza, Valentina D’Orso, Aldo Penna, Giorgio Trizzino e Adriano Varrica a margine dell’incontro organizzato nell’industria Fratelli Contorno con il ministro dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, e Vicepresidente del Consiglio dei ministri nel Governo, Luigi Di Maio, che ha visto la partecipazione di oltre 150 imprenditori di Palermo.

