Seus 118, arrivano dieci nuove auto per le squadre operative

Redazione di

15/05/2023

Arrivano dieci nuove auto Dacia per il servizio logistico della Seus. Saranno utilizzate dalle squadre operative H24 sia per gli interventi di manutenzione delle ambulanze del 118 in Sicilia che per il servizio di trasporto organi, tessuti e cellule. I nuovi mezzi acquistati prendono il posto di dieci delle trenta auto in dotazione alla Seus, proseguendo un avvicendamento partito dalla sostituzione di quelle più vecchie e che, appunto, va avanti con questa ulteriore implementazione.

Il presidente della Seus, Riccardo Castro, sottolinea: “Oltre che sull’aggiornamento professionale dei nostri operatori stiamo intervenendo anche sul versante dei mezzi in dotazione, sia relativamente alle ambulanze che, appunto, al servizio logistico. Tutto ciò contribuirà a potenziare e migliorare ulteriormente il servizio di emergenza-urgenza 118 e le altre attività di pertinenza della Seus”.

Via libera dal nuovo consiglio ai buoni pasto per i dipendenti

Nei mesi scorsi, via libera dal Cda della Seus a due istituti contrattuali che erano attesi da tempo dai dipendenti della società consortile che cogestisce il 118 in Sicilia: saranno garantiti per la prima volta, infatti, sia i buoni pasto che il riconoscimento all’interno dell’orario di lavoro del cosiddetto “tempo tuta” al personale che ne ha diritto.

I componenti del consiglio di Amministrazione – cioè il presidente Riccardo Castro, il vicepresidente Pietro Marchetta e Maria Stella Marino – hanno comunicato ufficialmente ai sindacati che è disponibile la somma per procedere al pagamento dei buoni pasto relativi al 2023 e all’arretrato 2022, così come previsto dal recente e nuovo contratto di servizio triennale siglato tra Seus e Regione. Inoltre la Seus, così come stabilito dalla normativa in materia, considererà all’interno dell’orario di lavoro pure il tempo impiegato, 14 minuti, per indossare la tuta prima di svolgere l’attività lavorativa e dismetterla a fine turno.

Il presidente Riccardo Castro sottolineò: “I lavoratori della Seus assolvono ai propri doveri quotidianamente, con grande professionalità e spirito di sacrificio, salvando centinaia di vite umane. Il nuovo C.d.A., pertanto, è orgoglioso di avere accelerato e portato a compimento l’iter per riconoscere loro due diritti- i buoni pasto e il ‘tempo tuta’- che attendevano da anni”. Infine, durante il C.d.A. è stato dato il via libera alla pubblicazione della gara per il prossimo affidamento del servizio di assicurazione dei mezzi di soccorso.