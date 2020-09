ancora contagi in città

Chiusi in via precauzionale la Gam e l’Ecomuseo del Mare. Il provvedimento è scattato perché un dipendente dell’Area Cultura in servizio presso la Galleria di Arte Moderna è risultato positivo del test Covid-19.

La chiusura è poi scattata anche per l’Ecomuseo perché lo stesso dipendente negli ultimi giorni aveva avuto contatti con il personale che lavora nella struttura di via Messina Marine.

Entrambi i plessi saranno ora sottoposti a sanificazione e si valuteranno nelle prossime ore, di concerto con le autorità sanitarie, tempi e modalità di riapertura.

Intanto cresce l’allarme per il contagio a Palermo ma anche in provincia.

Sei positivi al Covid19 a Misilmeri (Pa) e il sindaco Rosalia Stadarelli, ha firmato un ordinanza con la quale chiude le scuole in via provvisoria le scuole fino a domenica.

“L’ordinanza di chiusura è limitata al periodo necessario all’Asp per effettuare i controlli sulle persone monitorate – afferma il sindaco .Tra i casi accertati oggi ci sono persone che si sono incontrate con troppa gente e quindi l’Azienda sanitaria dovrà monitorare decine e decine di soggetti”.

Alle 22 invece dovranno chiudere palestre, impianti sportivi e scuole di ballo. I titolari di attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, pizzerie e gelaterie) potranno proseguire oltre le 22 ma soltanto con servizio ai tavoli. Sospeso il mercato settimanale del giovedì. Previsti anche la “chiusura e il divieto di accesso ai parchi gioco comunali” e “la chiusura di circoli e associazioni ricreative e musicali”. Sospese anche “tutte le manifestazioni pubbliche di carattere culturale, convegnistico e artistico”.

Tornando a Palermo, si registra uno studente delle scuole medie dell’educandato Maria Adelaide di corso Calatafimi risultato positivo al Coronavirus dopo aver fatto il tampone. La notizia è stata comunicata ieri sera all’istituto palermitano dopo l’esito del tampone positivo. Stamattina l’Asp è a scuola per effettuare i tamponi rapidi ai compagni di classe e a chi ha avuto contatti stretti con lui. I locali sono già stati sanificati e la scuola è aperta regolarmente. Il giovane positivo sta bene e sarebbe asintomatico.