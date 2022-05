Il malvivente ha seguito la badante sino a casa del portatore di handicap

Un disabile in sedia rotelle è stato rapinato ieri in casa, in piazza Benvenuto Cellini, nel quartiere Cep di Palermo. Gli agenti delle volanti sono intervenuti dopo la segnalazione lanciata della vittima.

La ricostruzione dei fatti

Dopo aver sentito suonare il citofono il disabile avrebbe aperto il portone alla badante, accompagnata come ogni giorno al lavoro dal marito. La donna sarebbe entrata nell’androne e avrebbe salito le scale, seguita a breve distanza da un altro uomo. Il rapinatore avrebbe approfittato dell’occasione per entrare in casa. Ha spinto la badante e il disabile e in poco tempo sarebbe riuscito ad arraffare 2 mila euro in contanti per poi scappare.

La colluttazione col bandito

Il marito della donna di servizio, rimasto giù in auto, avrebbe avuto una breve colluttazione con il bandito che è riuscito a scappare a bordo di una bicicletta elettrica. La polizia ha acquisito le immagini di alcune telecamere installate nella zona e ascoltato sia la vittima che i testimoni.

Nel catanese altro rapinatore senza scrupoli

Nel marzo scorso la polizia di Adrano, nel catanese, è riuscita a risalire al rapinatore senza scrupoli che nell’ottobre di due anni fa prese di mira due anziani, di cui uno persino disabile. Legò la donna e le portò via alcuni monili che indossava. Gli agenti hanno denunciato un adranita di 32 anni, con diversi precedenti di polizia, su cui vi sono forti sospetti di essere stato il responsabile di una rapina aggravata, commessa nei confronti di due anziani coniugi di Adrano, il marito di 93 anni, non deambulante, e la moglie di anni 89. L’episodio accadde nella notte del 20 ottobre 2020.

Altro caso che fece scalpore

Qualche tempo fa nel siracusano vi fu un altro caso che fece scalpore e che vide come vittima un disabile. Tre i siracusani che furono arrestati i quali però negarono di aver rapinato il disabile, un giovane sordo. I tre finirono indagati con le accuse di rapina e lesioni personali.