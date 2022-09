lo rende noto il deputato stefano pellegrino

La Regione Siciliana mette a disposizione dei Comuni ulteriori dieci milioni di euro per il ricovero di persone con disabilità psichica. Fondi che si aggiungono ai 7,5 milioni già stanziati ad inizio agosto, per un importo totale di 17 milioni e mezzo di euro. Lo dice il deputato regionale di Forza Italia Stefano Pellegrino, presidente della Commissione Affari Istituzionali all’Ars.

Il pagamento delle rette nelle comunità alloggio

“Grazie alla Regione Siciliana i Comuni potranno garantire ad oltre duemila disabili psichici il pagamento delle rette di permanenza nelle comunità alloggio dell’isola. Un sostegno importante agli enti locali che nei loro bilanci hanno un’evidente difficoltà a mettere in campo risorse per il mantenimento di queste persone in strutture alternative ai presidi ospedalieri”, dice Pellegrino.

“Sensibilità della Regione verso il fenomeno del disagio sociale”

Conclude il deputato: “Esprimo pertanto piena soddisfazione per questo intervento della Regione Siciliana che permetterà, nei comuni del Trapanese, di sostenere 237 disabili psichici grazie allo stanziamento di un milione e 830mila euro, di cui un milione e 307 mila previsti nel primo decreto e 523 mila nel secondo. Ringrazio la Regione Siciliana e, in particolare, l’Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, per l’impegno a sostegno dei Comuni e, indirettamente delle famiglie in difficoltà, e per la sensibilità verso un fenomeno, quello cioè del disagio sociale, che in questi ultimi anni si è rivelato in continua crescita”.

Nei mesi scorsi erano stati stanziati i primi fondi

Sette milioni e 300 mila euro per il ricovero delle persone con disabilità psichica. La Regione Siciliana, tramite l’assessorato al Lavoro, alla famiglia e alle politiche sociali, aveva già autorizzato il pagamento ai Comuni siciliani delle somme per le rette che riguardano la permanenza nelle comunità alloggio dei 2.266 disabili psichici censiti in tutta l’Isola nel 2021.

Servizio di assistenza agli alunni disabili

A fine giugno, la Regione ha stanziato una somma pari a 16 milioni per garantire la continuità all’assistenza agli alunni disabili dell’isola. Alla Città metropolitana di Palermo arriveranno 5 milioni 117 mila euro.

Dalla Regione Siciliana quasi 16 milioni di euro a Città metropolitane e Liberi consorzi comunali per garantire sino a fine anno l’assistenza agli alunni disabili. Il dipartimento regionale della Famiglia ha emanato un decreto con cui vengono destinati 15 milioni e 921 mila euro agli enti locali territoriali per il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti ed evitare interruzioni di servizi pubblici essenziali, assicurando così la copertura dell’assistenza durante gli esami di Stato 2022 e risorse per i mesi da settembre a dicembre del nuovo anno scolastico 2022-23.