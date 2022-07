L’iniziativa del Movimento cristiano lavoratori

Tre elettrocardiografi di ultima generazione sono stati donati dal Movimento cristiano lavoratori all’ospedale Di Cristina di Palermo. La consegna è avvenuta ieri alla presenza del direttore sanitario dell’ospedale Arnas Civico, Salvatore Requirez, del direttore della Medicina e Chirurgia d’accettazione e di urgenza pediatrica, Domenico Cipolla, e del direttore dell’unità di Pediatria e dipartimento pediatria, Giovanni Corsello. All’evento c’era anche una parte dell’equipe medica dell’ospedale.

“Apparecchiature utili”

Gli elettrocardiografi di ultima generazione sono stati donati direttamente dal presidente di Mcl Palermo, Giuseppe Gennuso, ai medici dell’ospedale Di Cristina e sono già in funzione. “Queste apparecchiature sono molto utili – dichiara Giuseppe Gennuso -. Abbiamo deciso di effettuare questa donazione perché riteniamo che fare qualche cosa per gli altri e soprattutto per i più piccoli sia un dono che ci gratifica più di ogni altra cosa”.

La sua funzione

L’elettrocardiografo è un accertamento diagnostico che registra l’attività elettrica del cuore in forma di grafico. Fornisce informazioni preziose su ritmo cardiaco, eventuali irregolarità del ritmo (aritmie) e funzionamento del muscolo cardiaco. L’elettrocardiogramma permette, subito dopo la sua registrazione, di individuare cardiopatie a rischio di morte improvvisa con una sensibilità e una specificità del 70-75% circa.

Importanti donazioni anche nei mesi scorsi

L’ospedale Di Cristina ha avuto anche altre importanti donazioni recentemente. Nell’aprile scorso Conad ha dato vita all’iniziativa di sostenibilità sociale intitolata “Con tutto il cuore per un grande progetto di solidarietà”. Grazie al contributo dei clienti ed alla loro generosità, l’iniziativa di collezionismo di 20 soggetti natalizi per l’addobbo e la decorazione, realizzati con materiali green, promossa da PAC 2000A Conad in Sicilia, ha permesso di raggiungere la cifra complessiva di 71mila euro. Per ogni premio distribuito PAC 2000A Conad ha devoluto 50 centesimi a favore dell’ospedale dei bambini G. Di Cristina Arnas Civico di Palermo per finanziare i lavori di ristrutturazione del pronto soccorso pediatrico, dando una mano concreta a chi lavora ogni giorno per rendere la vita di tutti i bambini ricoverati il più normale possibile.