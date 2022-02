Una donna con l’auto è uscita fuori strada sulla statale Palermo Sciacca nella zona di Camporeale. Per fortuna dell’automobilista due carabinieri nel corso di un controllo si trovavano nella zona e sono intervenuti in soccorso della giovane che poco prima, a causa della forte pioggia e dell’asfalto bagnato, aveva accidentalmente perso il controllo della propria autovettura, andando a finire in un canale di irrigazione profondo circa un metro e mezzo coperto da fitta vegetazione. Grazie al box satellitare al gps è stata identificata la posizione dell’automobilista e sono scattati i soccorsi. La donna è stata estratta dall’auto e affidata alle cure dei sanitari del 118 e portata all’ospedale di Sciacca.

Tir fuori strada a Scillato

Tir furori strada e tamponamenti. L’autostrada Palermo Catania nella zona di Scillato è bloccata a causa di un incidente in cui è rimasto coinvolto un Tir e un tamponamento tra tre auto. E’ successo tutto questa mattina.

Il grosso mezzo è uscito fuori strada. L’automobilista che sopraggiungeva si è fermato ed è stato tamponato da altre auto che arrivavano da dietro. Quattro i feriti che sono stati soccorsi dai sanitari del 118. Stanno intervenendo gli agenti della polizia stradale che dovranno stabilire le responsabilità.

Il camionista il più grave è stato trasportato all’ospedale di Termini Imerese.

Incidente sulla Palermo Agrigento

Frontale fra due auto sulla Palermo-Agrigento. Un incidente si è verificato ieri pomeriggio lungo la strada che collega Misilmeri e Villabate. A scontarsi una Mitsubishi guidata da un trentenne e una Lancia Y con a bordo un uomo e la figlia.

Per cause ancora da accertare, forse per una manovra di sorpasso tentata da uno degli automobilisti, i due mezzi sono entrati in contatto provocando il violento impatto.