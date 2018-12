Gravissimo incidente in via Principe di Paternò a Palermo. Una donna di 56 anni è rimasta schiacciata fra due auto. E’ stata ricoverata in gravi condizioni al Trauma Cemter dell’ospedale Villa Sofia.

L’incidente è avvenuto all’incrocio con via Boris Giuliano. A prestare i primi soccorsi, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza, sono stati i carabinieri.

Sull’episodio indagano gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale.

Secondo una prima ricostruzione la donna stava attraversando la strada, vicino alle strisce pedonali, quando un’auto l’avrebbe colpita e schiacciata contro un altro mezzo che invece sembrerebbe fosse fermo in doppia fila.

Un impatto violentissimo che le avrebbe provocato un delicato trauma facciale e diverse fratture agli arti inferiori.

I sanitari del 118 hanno portato al pronto soccorso la donna, poi trasferita al Trauma center.

La donna è entrata in ospedale in codice rosso, ma dopo oltre tre ore di accertamenti e consulti i medici hanno preferito mantenere la prognosi riservata.