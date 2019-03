Le previsioni

Dopo il maltempo e l’instabilità degli ultimi giorni, inversione di tendenza per questo inizio di weekend in Sicilia.

Attesi ancora residui addensamenti, in particolare sull’Agrigentino al mattino e a ridosso dei rilievi settentrionali e sulle aree interne nel pomeriggio, ma con precipitazioni in esaurimento. Venti deboli di Grecale. Mari mossi, ma con moto ondoso in attenuazione. Temperature in aumento nei valori massimi.